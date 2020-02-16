Sözcü yazarı: Atatürk’ün vasiyetini yırtamadılar gitti!

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerini Hazine’ye devredilmesi talimatı vermesini bugünkü köşesinde yorumladı. Yılmaz, "AKP'nin CHP hisseleri ile didişmesini, Atatürk ilkeleri çerçevesinde inşa edilen ulus bilincini teslim alma çabası olarak okumak yanlış olmaz." düşüncelerini dile getirdi.

Yılmaz, "İş Bankası'nın ortaklık yapısı: İş Bankası Munzam Sandık Vakfı: Yüzde 39.10, Atatürk hisseleri: Yüzde 28.09, Halka açık pay: Yüzde 32.81. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, Atatürk hisselerinden doğan temettü gelirleri ile ayakta duruyor. İş Bankası Yönetim Kurulu'nda 11 üye yer alıyor. Bunun 6'sı İş Bankası çalışanlarının kurduğu Munzam Sandık Vakfı'nı, 1'i halka açık hisseleri, 4'ü de CHP hisselerini temsil ediyor. AKP'nin CHP hisseleri ile didişmesini, Atatürk ilkeleri çerçevesinde inşa edilen ulus bilincini teslim alma çabası olarak okumak yanlış olmaz." ifadesini kullandı.

Yılmaz yazısında şunları kaydetti:

“AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında, İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devrini gündeme getirmesi, tek adam rejiminin örneğidir” diyor CHP'nin TBMM Grup Yöneticisi ve Finansal Raporlama Uzmanı Özgür Karabat.

Karabat, söylemini tırmandırıyor:

“CHP böylesi bir hukuki tanımazlığa direnir. Geçmişte darbeci Kenan Evren'in yaptığını tekrarlıyorlar.”

Atatürk'ün vasiyetinden alıntı aktarıyor:

“5 Eylül 1938'de kendi el yazısı ile tane tane kaleme almış: Malik olduğum bütün nukut (nakit) ve hisse senetleri ile Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul emvalimi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne atideki şartlara terk ve vasiyet ediyorum.”

CHP'nin İş Bankası'ndaki hissedarlığının bankanın iyi yönetilmesine katkı sağlamaktan ibaret olduğunu vurgulayan Karabat, “Bir kuruşuna dokunmadan, bir gece bizde kalmadan parayı Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na teslim ederiz. Anayasa Mahkemesi'nin de denetimi altındayız” diye ekliyor.

Anayasa'nın amir hükümlerine ve uluslararası hukuka aykırılığa değiniyor:

“Mülkün sahibi Allah'tır diye geldiler, vasiyetten kaynaklı mülklere bile göz diker hale geldiler.”

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