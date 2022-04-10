Sözcü yazarı Arı: AKP'li Mahir Ünal, minicik bir sahanda yapılan menemenin içinde üç beş dilim sucuğu görünce UFO gören masum köylü gibi oldu!

Sözcü yazarı Yücel Arı, "Öğrenci evinde sahura katılan AKP'li Mahir Ünal, minicik bir sahanda yapılan menemenin içinde üç beş dilim sucuğu görünce UFO gören masum köylü gibi oldu! Şaşkınlığını gizleyemedi zaten, 'Bunlar menemene sucuk katmışlar haaa!!! Az önce şikayet etmiyor muydu bunlar' dedi." yorumunu yaptı.

Arı yazısında, "Anadolu Ajansı da oradaydı. Haberi, Ünal'ın sucuk şaşkınlığı yaşadığı anları ‘millete ayıp olmasın' diye sansürleyerek verdi! AKP'liler Ağrı'da sahur programı düzenledi. Ağrı, Ağrı olalı böyle şatafatlı, böyle eğlenceli bir sahur görmemişti! İğne atsan yere düşmezdi. AKP, gururla etkinliğin videosunu sosyal medyada paylaşmıştı ki, bi şey oldu! Video ‘millet ne der' diye siliniverdi! Enflasyonda Zimbabwe ile yarışmamızdan mı, 9.5 kilo buğdayın 1 litre mazot almasından mı, pul olan parası sadece çürük domatese yeten yurttaşların fena fena bakmasından mı, domates memleketinde 1 adedi 4 lira olan domates mahcubiyetinden mi, menemende sucuk gören AKP'li şaşkınlığından mı, milyonları yutkundurup bi taraflarını şişiren hurmalı, manda yoğurtlu, kestane ballı uyku ilacından mı, kuyrukta bekleyenlerden oy isteme mecburiyetinden mi bilinmez… Bugüne kadar zerre kızarmayan suratlarda hafiiif bir pembelik oldu sanki!" düşüncesini dile getirdi.