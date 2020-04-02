Sözcü yazarı: Ankara “Garibanları CHP’ye kaptırırım” korkusuna düştü

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, belediyelerin yardım kampanyalarının İçişleri Bakanlığı tarafından durdurulmasını, “Ankara ‘Garibanları CHP’ye kaptırırım’ korkusuna düştü” sözleriyle eleştirdi.

Doğru, “Zengini, fakiri, cahili, bilgini virüs ayırmıyor. Herkes tehlike altında. Ne yapacağı belli olmayan ve bedeli ölüm, acı, üzüntü, ekonomik daralma yaratan bir olayla karşı karşıyayız. Tabii ki birlik olacağız. Sen- ben kaldıracağız.” düşüncesini dile getirdi.

Doğru, “ El birliğiyle, gönül beraberliğiyle ve tüm dünya örneklerini de dikkatle izleyerek, uygulayarak ‘korona belasını’ mutlaka savuşturacağız. Cumhurbaşkanı'nın CHP'li belediye başkanlarını arayıp ‘Bu dar günde fakire- fukaraya- muhtaca yardım kampanyası başlattığınız için teşekkür ederim’ demesi gerekirdi.” görüşünü savundu.

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