Sözcü yazarı: AKP içinde ‘zenciler' oluştu!

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, AKP iktidarını eleştirdiği bugünkü yazısında, Beştepe içinde yaşanan tartışmalarda altı çizilen konulardan birinin “aşırı zenginlik” olduğunu söyledi.

Erkin, “’Beyaz Türklerden iktidarı aldık’ sloganıyla (ki bu merkez-çevre ilişkisi de doğru değil ama konumuz bu değil) Demokrat Parti iktidarından Turgut Özal'a ve Erdoğan'a uzanan çizgi bugün halktan koptu! Kendisini muhafazakar diyenlerin bir bölümü ‘dar ve elitist' bir anlayışla herkese tepeden bakıyor” dedi.

“AKP içinde ‘zenciler' oluştu!”

29 Aralık 2012’de Erdoğan’ın Şanlıurfa'da yaptığı konuşmasındaki, “… Bu ülkede bize öteki, zenci muamelesi yapıldı. Tehditler aldık, maddi ve manevi saldırılara maruz kaldık. Ama biz siyasi hayatımız boyunca yaşadığımız tüm zorluklara, engellere rağmen şiddete başvurmadık…” ifadelerini hatırlatan Erkin, şunları kaydetti:

“İşte tam da bu noktada gelen eleştirileri duymayan bir iktidar var. Çünkü… AKP içinde (Erdoğan'ın ifadesiyle) ‘zenciler' oluştu! Bunun da zaman zaman Beştepe'ye anlatılmaya çalışıldığı ama tarım politikasında olduğu gibi ‘abartmayın' yanıtıyla karşılaşıldığı konuşuluyor.”

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