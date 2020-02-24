Sözcü yazarı: Aileler fatura mahkûmu haline geldi

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "Doğalgaz, elektrik, su, telefon faturaları özellikle işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf aylık gelirlerinin yarısını yutar oldu. Aileler 'fatura mahkûmu' haline geldi." ifadesini kullandı.

Doğru, "Fatura içeriğine sızmış vergiler kabardı. Halkın yüzde 56.5'i 'gelirinin giderlerini karşılamadığını ve geçinemediğini' söylüyor. 6 milyon kişinin aylık geliri 673 liranın altında. Türkiye'nin yarısından fazlası ağır geçim sıkıntısı çeken ülke oldu. Yeterli beslenemiyor. Yeterli ısınamıyor. Yeterli barınamıyor. Yeterli eğitim alamıyor. Yeterli spor yapamıyor. Yeterli okuyamıyor. Yoksulluğu kendine yakıştıramayıp intihar eden baba sayısı artıyor." düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Siyasi güç tek bir kişide toplandı. Yolsuzluk tavan yaptı. Kanıksandı. Yargı bağımsızlığını yitirdi. Hakimler, savcılar iktidar gücünün ağzına bakar oldu. Adalete güven kalmadı. Torpil, adam kayırma, hısım akrabayı, partiliyi devlet kadrolarına doldurma zirve yaptı. Okullarda eğitim sürekli değişen bakanların ve tarikatların oyuncağı oldu. Devlet harcamalarını denetleyen kurumlar devre dışı bırakıldı. Meclis'in hesap sorma ve denetim gücü elinden alındı. Devlet ihalelerinde şeffaflık ortadan kalktı. Bu tablonun sonunda Türkiye'de halkın yüzde 56'sı geliriyle geçinemez hale düştü, iş bulmak için ilahiyatçı hocanın yazdığı duaya sarılanların sayısında patlama oldu." görüşünü savundu.

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