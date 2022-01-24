Sözcü yazarı: Bakan Nebati “Merkez Bankası'nın bağımsızlığı yok, siyasetçi olarak biz sorumluyuz” dedi

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Merkez Bankası bağımsızlığı diyeceksiniz ama yok öyle bir şey… Siyasetçi olarak biz sorumluyuz. Faiz artmayacak artık, bunu unutun!” dediğini aktardı.

Muratoğlu, “Helal olsun valla… Kimsenin dile getirmediği, Erdoğan'ın ‘bağımsız’ diye nitelediği, Merkez Bankası Başkanı'nın ‘bağımsızcılık’ oynadığı bir ortamda herkesin bildiği gerçeği söyledi” dedi.

Muratoğlu yazısının devamında konuya ilişkin şu görüşlerini aktardı:

“İyi bir şey mi? Değil! Faydalı mı? Ülkeyi batırır! Yine de harbi adam çıktı. Evelemedi, gevelemedi… Bu saatten sonra Merkez Bankası bildiğin devlet adına işlem yapan piyasa oyuncusu… Malumun ilamı, önceden yapılanların resmiyete dökülmüş ilanı. Merkez Bankası Başkanı'nı Bakanlar Kurulu seçer, Cumhurbaşkanı atar. Bakanları Cumhurbaşkanı atadığına göre kimi seçerler sizce? Daha önce yabancı bir gazeteci tarafından soruldu; “Bağımsız mısınız yoksa saraya mı bağlısınız?” Zamanın başkanı terledi, “araç bağımsızlığımız var” diyebildi. Bırak bu işleri diyeceğim ama zaten bıraktırıldı… Nitekim doğruyu söylemeye bile cesaret edememişti. Araç bağımsızlığı dediği faizler…

Nebati; ‘Faiz artmayacak artık, bunu unutun’ dediyse demektir ki aracını çekmişler… Adama ‘yeme bizi’ derler… Dolar bir süre artmaz ama… Bir süre boyunca doların hareketleri akvaryumdaki balık misali kontrollü gidecek sanki… Yurtdışı ile ilişiği kesilmiş. Kendi fanusunda dönüp duracak gibi… Kısaca ülkenin ekonomi yönetimi açık denizde bu işi idare edemeyeceğini kabul etti. Yurtdışı yatırımcıların düzenini bozdu, aklınca düzeltti ama ülkenin ekonomisini boğdu!”

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