Sözcü: Yargının basın özgürlüğü dediği haberlerimize 'bilirkişi' suç dedi!

19 Mayıs'ta 'FETÖ' operasyonuna hedef olan Sözcü gazetesi, çalışanlarının tutuklu ve tutuksuz yargılandığı davaya bilirkişi olarak atanan Ömer Faruk Gerçek'in 'suç' dediği haberlere Sözcü gazetesi, yargının 'basın özgürlüğü' dediğini belirtti.

Gazete haberinde, "Sözcü soruşturmasına bilirkişi olarak atanan Gerçek, hazırladığı 76 sayfalık raporunda baltayı taşa vurdu" ifadesini kullandı.

Sözcü'de yer alan haber aynen şöyle:

Sözcü Gazetesi ve sözcü.com.tr’nin çeşitli tarihlerdeki haberlerini, rapora koyup bunlardan suç üretmeye kalkıştı.OYSA, bilirkişinin “kanaatindeyim, düşüncesindeyim” diyerek suçmuş gibi göstermeye kalktığı haberlerimize savcılar dava bile açmamıştı. Şikayet konusu haberlerimizi de hakim ve savcılar “basın özgürlüğü” kapsamında değerlendirmişti.

Dava hakkında rapor hazırlamakla görevlendirilen taraflı bilirkişi Ömer Faruk Gerçek, 3 aylık süre içerisinde gazetemizin 2008'den bu yana yayınlanan nüshalarının manşetlerini inceleyip 76 sayfalık rapor hazırladı. SÖZCÜ ile FETÖ'yü ilişkilendirecek delili bulmak için hukuki yorumlar yaptı. Yayınlandığı dönemde savcılarca soruşturma açılmayan ve ‘basın özgürlüğü' olarak değerlendirilen haberlerimiz, bugün kendini mahkeme yerine koyan bilirkişi eliyle ‘suç' olarak gösteriliyor.

SÖZCÜ'nün siyasi iktidara ve devlete karşı halkı kışkırtma, terör üzerinden iç kargaşa çıkarmaya çalıştığı iftirası atılıyor. Oysa bilirkişi raporunda; suç olduğu öne sürülen birçok haberimiz hakkında ya ‘kovuşturmaya yer olmadığı' gerekçesiyle soruşturma açılmadı ya da yargılandık ve tamamında aklandık.

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