Sözcü: Üniversitenin internet sitesinde Atatürk, önce kaldırıldı, sonra tepkiler üzerine 'nokta kadar' kondu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne 2016 yılında Rektör atanan Alim Yıldız'ın ardından yenilenen internet sitesinden Atatürk ve Türk Bayrağı kaldırıldı. Kamuoyundan gelen tepki üzerine bayrak ve Atatürk figürü eski boyutlarından daha küçük olarak geri döndü.

Cumhuriyet'in temelinin atıldığı Sivas'ta büyük skandal… Adını “Cumhuriyet”ten alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne, 2016 yılında Prof. Dr. Alim Yıldız'ın rektör olarak atanmasının ardından üniversitenin resmi internet sitesinin logosunda değişikliğe gidilmişti. Eski sitede Atatürk ve Türk Bayrağı figürünün yanı sıra “Cumhuriyeti seviyorum” ifadesi de bulunuyordu. Yenilenen sitede tüm bunlar kaldırıldı yerine ise sadece “Gelenekten geleceğe” sloganı yerleştirildi.

REKTÖR SEÇİLDİĞİNDE “LAİKLİK” MESAJI VERMİŞTİ

Prof. Alim Yıldız, Cumhuriyet Üniversitesi'nde göreve başladığında “Üniversitemizi demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak hak ettiği yere getirmek için üstlendiğim bu onurlu görevi, sizlerin değerli katkılarıyla başaracağıma olan inancım tamdır” demişti.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Gelen tepkiler üzerine bayrak ve Atatürk yeniden siteye konuldu. Bayrak, siteyi açar açmaz fark edilirken, Atatürk'ü Kocatepe'de simgeleyen ünlü kare de, bayrağın yanında kule şeklindeki direğin içine yerleştirildi. Ancak Atatürk'ün bu fotoğrafını görebilmek neredeyse imkansız… Ulu Önder'in siteye bir nokta şeklinde yerleştirildiğini gören vatandaşlar, “Atamızı, adı Cumhuriyet olan üniversitenin sitesinde görebilmek için mikroskop lazım” diyerek tepkilerini dile getirdi.