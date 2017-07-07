"Sözcü, türünün tek örneği; iddiaları ispat savcının görevidir"

Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, 22’nci günde “Adalet Yürüyüşü”ne katıldı. Zeybek, yürüyüş sırasında "Savcılar, Sözcü hakkındaki iddiaları delillendirmelidir. Yoksa insanlara masum olduklarını ispat etme yükümlülüğü diye bir şey olamaz. Sözcü gazetesi büyük bir hizmet yapıyor. Halka hitap ediyor. Halkı uyandırıyor. Halkın vicdanı oldu. Türünün tek örneği" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre Zeybek şöyle konuştu:

Sözcü'ye karşı bir takım işlemlerin yapılması bile bu yürüyüşün gerekçesi olabilir. Türkiye'de FETÖ ile ilişki kurduğu için yargılanacak birileri varsa, o en başta AKP yöneticileridir.

Bana Türkçü derlerse sevinirim, Turancı, Atatürkçü derlerse tam olarak oyum. Benim FETÖ'cü olmam söz konusu olabilir mi? On yıl savaştım ben onlarla. Onlar beni kafir ilan ettiler, ben de onları hain ilan ettim.

Bu iktidar FETÖ ile can ciğer kuzu sarması iken biz mücadele ediyorduk. Sonunda da beni Selam Tevhid örgütü mensubu diyerek dinlemeye almışlar. Şimdi ben o kumpas davasında mağdur olarak bulunuyorum.

Adalet Yürüyüşü'nü güzel buluyorum. CHP, son yılların en başarılı işini yapmıştır. Yürüyüşün bu kalabalıkla, bu düzen içinde devam etmesini de takdirle karşılıyorum.

Kemal Bey ve kadrosu bu yürüyüşü düzenlediğine göre Türkiye'yi de düzgün yönetebilirler diyorum. Ben CHP'li değilim. Bu yürüyüşe de, Türkiye vatandaşı olarak katılıyorum. Türkiye'de adalet sistemi tümden bozulmuştur.

Kuvvetler ayrılığının olmadığı, yargının bağımsız olmadığı bir yerde, yargının bir tek kişi tarafından düzenlenip yönetildiği bir yerde adalet olamaz. Böyle bir şey mümkün değildir.