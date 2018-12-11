Sözcü: Türkiye'de bu da oldu; Emin Çölaşan ve Necati Doğru FETÖ'cüymüş!

Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru’nun ve bazı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 isme "FETÖ’ye yardım" davası açıldı. Yazar ve çalışanların 15 yıla kadar hapisleri isteniyor. Gazete bugün hem manşetinden hem de internet sitesinden açılan davaya tepki gösterdi. "Türkiye'de bu da oldu" denen haberde, "Emin Çölaşan ve Necati Doğru FETÖ’cüymüş!" ifadesi kullanıldı.

Sözcü'nün dava hakkındaki haber şöyle:

19 Mayıs 2017 günü düğmesine basılan algı operasyonunda, basın ve demokrasi tarihine kara sayfa olarak geçen bir karara imza atılmış, arkadaşımız Gökmen Ulu ve Mediha Olgun sadece ‘haber yaptıkları' için tutuklanmışlardı. Bu soruşturmanın ilerleyen safhasında söz konusu iddialar tek tek çürütülmüş ve arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşmuşlardı. Dün basın ve demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek yeni bir gelişme daha yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonucunda, yazarlarımız Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Sözcü İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı hakkında “FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Dosyada şüpheli olarak bulunan Sözcü Gazetesi yazarları Uğur Dündar ve Saygı Öztürk hakkında ise “Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek isteyerek yardım etme” suçu kapsamında ise takipsizlik kararı verildi. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edildi.

61 sayfalık iddianamenin tamamının ise bizzat İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘çürütülen’ davadan kopyala-yapıştır olduğu ortaya çıktı.

Necati Doğru: Bu çamur bize yapışmaz

"FETÖ silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçlamasıyla hakkında dava açılan Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "İktidar ağzıyla konuşmayan ve yazmayanlara böyle bir damga vuruluyor. Bu çamur bize yapışmaz. Yazdıklarımın arkasındayım" dedi.

44 yıldır gazetecilik ve yazarlık yaptığını ifade eden Necati Doğru, “Yazarlık geçmişimde cemaatin yanında yakınında olmak bir yana karşısında duran yazılarım var. Meslek hayatım boyunca çok sayıda dava açıldı, böyle bir iddiayla ilk kez karşılaşıyorum. Yakışmayan, yapışmayan bir suçlama. Benim ne yazarlık geçmişimde ne de bugün yazılarımda herhangi bir siyasi gazetecilik yoktur. Siyasetçi gazetecilik yaparak Türkiye'yi yönetme merakı bende olmadı. Sadece gerçekleri okura anlatmak için yazdım. Yazdıklarımın arkasındayım” değerlendirmesini yaptı.