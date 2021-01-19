Sözcü Turan: Halka ucuz ekmek satışını baltalamak vicdansızlıkla eş değer!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Halk Ekmek büfelerinin artırılması talebinin ardından başlayan tartışmalara ilişkin olarak, "Halka ucuz ekmek satışını baltalamak vicdansızlıkla eş değer!" yorumunu yaptı.

Turan, "Ucuz ekmek satan Halk Ekmek büfelerine 142 yeni büfe daha eklenmesine şartlı onay veren AKP Grubu'nun Başkanvekili Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirecek başka lâf bulamadığı için 'Her şey reklam için yapılıyor.' dedi… Hayır beyim… Ekrem İmamoğlu reklamını değil, sadece görevini yapıyor, AKP ve MHP'li üyeler ise akılları sıra onu baltalamaya çalışıyor!" düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında, "İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, AKP'li üyelere “Halkın ucuz ekmeğe ulaşması sizi neden rahatsız ediyor beyler?” diye tepki göstermekte haklıdır. İstanbul'da çok zenginler de var, çok fakirler de… Salgın nedeniyle büyüyen işsizlik, kentte yoksul sayısını arttırdı! Halk Ekmek büfelerinde 250 gram ekmek yarı fiyatına (1 liraya) satılıyor. Bu nedenle talep çok büyük… Günde 7-8 ekmek alan kalabalık aileler var. Halk Ekmek, onlar için ayda en az 200 – 250 lira tasarruf etmek demek. Halka ucuz ekmek satışını baltalamak vicdansızlıkla eş değerlidir! Böyle bir ruh halini anlamak mümkün değil… Bu politik hatayı AKP ve MHP'li Belediye Meclis Üyeleri yaptı. Şimdi pişman olup geri adım attılar ama ne fayda? Atı alan Üsküdar'ı geçti!" ifadesini kullandı.