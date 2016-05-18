Sözcü: TSK'ya sızan paralelci 580 subay, eşlerini devlette işe sokmak için cemaate himmet parası vermiş!

Sözcü gazetesi, iptal edilen 2010 yılı KPSS’deki kopya iddiaları üzerine başlatılan soruşturmayla ilgili olarak, şüpheli 580 kadının subay eşi olduğunu, subayların 'cemaat imamlarına' 5 bin liraya kadar 'himmet gönderdiğini' öne sürdü. "TSK'dan himmet çıktı" başlığıyla yayımlanan haberde, "Raporda, cemaat tarafından soruları çalınan KPSS sınavına girerek neredeyse soruların tamamını doğru işaretleyen 580 subay eşinin, cemaate düzenli biçimde gönderdikleri himmet paralarının grafiğine de yer verildi. TSK'daki değil, cemaat içerisindeki rütbelerine göre belirlenen oranlarda para gönderildiği kaydedilen raporda yer alan himmet trafiğine ilişkin grafikte, subayların cemaat imamlarına düzenli biçimde 500 liradan 5 bin liraya kadar para gönderdikleri görülüyor" ifadesi kullanıldı.

Asuman Aranca'nın imzasıyla yayımlanan (18 Mayıs 2016) haber şöyle:

Ankara Başsavcılığı'nca, 2010 yılı KPSS sorularının Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı rapor, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) subayların da işadamları ve esnaf gibi cemaate ‘himmet (yardım)' adı altında para verdiğini ortaya çıkardı. KPSS şüphelisi 580 kadının subay eşi olduğu belirtilen raporda, askerlerin cemaat imamlarına 500 TL'den 5 bin TL'ye kadar değişen oranlarda ‘himmet' gönderdiği iddia edildi.

Subay eşleri de tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman tarafından KPSS sorularının FETÖ tarafından sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, geçen hafta haklarında gözaltı kararı çıkarılan 100 kişiden 92'si yakalanmıştı. Bu kişilerden 82'si dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar arasında İzmir Donanma Komutanlığı, Maltepe Askeri Lisesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı ve Harp Akademileri Komutanlığı'nda görevli binbaşı ve yüzbaşı rütbesindeki 4 asker eşi ile bir idare mahkemesi hakiminin eşi de yer aldı. Deliller arasındaki MASAK raporu, 580 subay eşinin de şüpheli olduğunu gözler önüne serdi. Raporda, cemaat tarafından soruları çalınan KPSS sınavına girerek neredeyse soruların tamamını doğru işaretleyen 580 subay eşinin, cemaate düzenli biçimde gönderdikleri himmet paralarının grafiğine de yer verildi. TSK'daki değil, cemaat içerisindeki rütbelerine göre belirlenen oranlarda para gönderildiği kaydedilen raporda yer alan himmet trafiğine ilişkin grafikte, subayların cemaat imamlarına düzenli biçimde 500 liradan 5 bin liraya kadar para gönderdikleri görülüyor.