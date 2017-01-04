Sözcü: Teröristin ilk hedefi Taksim'di

Sözcü gazetesi İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da 39 kişiyi öldürten teröristin ilk hedefinin Taksim olduğunu söyledi. Gazetenin haberinde teröristin Taksim'e gelerek keşif yaptığı yoğun güvenlik önlemleri sebebiyle hedef değiştirdi de ifade edildi.

13 Kasım'da sona eren Taksim Sahaf Festivali'nin olduğu alanda yaptığı selfie basına yansıyan teröristin birden fazla pasaport taşıdığı, profesyonel bir suikastçı olduğu da tespit edilenler arasında. Saldırganın 15 gün önce Konya'dan İstanbul'a geldiği olay günü Zeytinburnu'ndan taksiye bindiği belirlendi.

Soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Basın Sözcüsü Rahat Süleymanov, Kırgız istihbarat servisinin, başta sosyal medya olmak üzere basında yer alan haberlerin yanı sıra failin pasaportunun fotoğraf ve bilgilerinin incelenmesi ve gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi için Türk güvenlik güçleri ile sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi. Süleymanov, sosyal medyada yer alan pasaport fotokopisini incelemeye aldıklarını da belirtti. Bu arada teröristin 15 Aralık günü Konya'dan otobüsle İstanbul'a giderken görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.