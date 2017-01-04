T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sözcü: Teröristin ilk hedefi Taksim'di

Saldırganın yoğun güvenlik önlemlerinden dolayı hedef değiştirdiği öne sürüldü

04 Ocak 2017 11:37

Sözcü gazetesi İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da 39 kişiyi öldürten teröristin ilk hedefinin Taksim olduğunu söyledi. Gazetenin haberinde teröristin Taksim'e gelerek keşif yaptığı yoğun güvenlik önlemleri sebebiyle hedef değiştirdi de ifade edildi.

13 Kasım'da sona eren Taksim Sahaf Festivali'nin olduğu alanda yaptığı selfie basına yansıyan teröristin birden fazla pasaport taşıdığı, profesyonel bir suikastçı olduğu da tespit edilenler arasında. Saldırganın 15 gün önce Konya'dan İstanbul'a geldiği olay günü Zeytinburnu'ndan taksiye bindiği belirlendi.

 

Soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor

 

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Basın Sözcüsü Rahat Süleymanov, Kırgız istihbarat servisinin, başta sosyal medya olmak üzere basında yer alan haberlerin yanı sıra failin pasaportunun fotoğraf ve bilgilerinin incelenmesi ve gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi için Türk güvenlik güçleri ile sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi. Süleymanov, sosyal medyada yer alan pasaport fotokopisini incelemeye aldıklarını da belirtti. Bu arada teröristin 15 Aralık günü Konya'dan otobüsle İstanbul'a giderken görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

 

ETİKETLER

Reina saldırganıTaksimterörist

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24