Sözcü soruşturmasının bilirkişisine 'Atatürk'e hakaret'ten suç duyurusu

Sözcü davasında 30 Mayıs'ta soruşturmaya atanan, Ömer Faruk Gerçek'in sosyal medya hesaplarından Atatürk'e hakaret ettiği ortaya çıktı. Sözcü'nün avukatı Celal Ülgen, bilirkişi Gerçek'in Facebook ve Twitter adreslerinden yaptığı paylaşımlarla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yaparak şahsın, “Atatürk'ün hatırasına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlarından” cezalandırılmasını istedi.

Ülgen, suç duyurusunda Ömer Faruk Gerçek'in, Twitter adresinden “1909'da Hareket Ordusuyla Anadolu'yu istilaya gelenlerin torunları ve yetiştirmeleri aynı gerekçelerle yeniden karşımızda” ifadeleriyle paylaşım yaptığını belirterek bunla ilgili görseli de dilekçesinde yer verdi.

Vatanseverlere hakaret

Ülgen, bilirkişi Gerçek'in “Anadolu'yu istilaya gelenler” sözüyle açık olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü kastettiğini vurguladı. Ülgen şunları söyledi: “Bilindiği gibi; Hareket Ordusu; İttihatçıların, 1909 yılında, 31 Mart ayaklanmasını bastırmak için, Selanik'ten Mahmut Şevket Paşa komutasında ve Mustafa Kemal'in kurmay başkanlığında İstanbul'a gönderdikleri ordudur. Şüpheli Ömer Faruk Gerçek bu tweet ile kendisini 31 Mart isyanını çıkaranlar tarafında görmekte, Mustafa Kemal'in torunları ve yetiştirmeleri tabir ettiği kişileri de isyanı bastıranlar olarak tanımlamaktadır. Şüpheli kendi bulunduğu yeri gerici ayaklanmanın odağı olarak gösterse de aslında Atatürk'e ve Atatürkçülere karşı nefret ve kin kusmaktadır.”