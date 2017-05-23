Sözcü: Siz, Feto'ya "Hocaefendi" derken, biz Gülen'i 1517 lira para cezasına çarptırdık

Sözcü gazetesi, aralarında imtiyaz sahibi Burak Akbay'ın da bulunduğu 4 çalışanı hakkında, "FETÖ/PDY üyesi olmamakla birlikte bu örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla gözaltı kararı verilmesine Fethullah Gülen'e açılan davaları hatırlatarak tepki gösterdi. Gazetede yer alan haberde "Feto, 9 Aralık 2013'te Sözcü ve yazarımız Emin Çölaşan'a dava açtı. Çölaşan'ın kara propaganda yaptığını iddia eden Gülen, 20 bin lira manevi tazminat istedi. Mahkeme, 27 Kasım 2014'te davayı reddetti. Ayrıca bin 517 liralık mahkeme giderlerinin de davacı Gülen'den tahsil edilmesine karar verdi. Sözcü avukatları ise 12 Ocak 2015 günü alacağın tahsili için FETÖ elebaşı hakkında icra takibi başlattı" ifadesi kullanıldı.

Sözcü gazetesinini bugünkü (23 Mayıs 2017) nüshasında yayımlanan "Siz, Feto’ya ‘Hocaefendi’ derken biz mahkemede hesaplaşıyorduk" başlıklı haber şöyle:

Sözcü kurulduğu tarihten bu yana Feto'nun Türkiye için tehlikeli bir kişi olduğunu yazan tek gazete oldu.

Bu haberler dolayısıyla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, terör örgütünün şemsiyesi altındaki şirketler, üniversiteler ve basın grupları SÖZCÜ aleyhine yaklaşık 30 tazminat ve ceza davası açtı. Arşivler oradayken, yayın hayatına atıldığı ilk günden bu yana Atatürk ilkelerinden sapmayan, Türkiye'nin marka olmuş en dürüst Atatürkçü yazarlarını bünyesinde toplayan, her nüshasında Türkiye Cumhuriyeti'ni, özgürlükleri ve ulusal birliğimizi savunan SÖZCÜ ile FETÖ arasında bir bağlantı kurmaya çalışılıyor.

Gazetemizin Avukatı İsmail Yılmaz, FETÖ'nün en çok dava açtığı yayın organının SÖZCÜ Gazetesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Davalar halen sürüyor

“Gazetenin kurulduğu günden bu yana, bu adamla mahkemeliğiz. Gerek bu adam, gerekse bunun sinsi örgütüne ait şirketler, Samanyolu TV, Zaman Gazetesi, Fatih Üniversitesi, Sürat Basım Yayın, Serhat Dershaneleri vs., 30'a yakın dava açtı. FETÖ ile mahkemelerde karşı karşıya geldik. Halen birkaç davamız devam ediyor. Fetullahçı yargının etkin olduğu yıllarda bazı davalarını kazandılar, temyize gittik… Ne zaman ki Fetullahçı hakim ve savcılar görevden alındı, sonrasında bu davalar lehimize bozuldu. FETÖ'nün elebaşı, aleyhimize açtığı ancak kaybettiği davalardan dolayı mahkeme masrafları ödemeye mahkum edilmiştir. Herkesin Gülen'den çekindiği yıllarda, biz kaybettiği davalarla ilgili kendisini icraya verdik. 8 Mart 2016'da Fetullah Gülen avukatı aracılığı ile dava açılmıştır. O davayı açan avukat da şu anda FETÖ'den firaridir.”

Sözcü davayı kazandı, Feto'yu icraya verdi

Üzerine FETÖ çamuru sıçratılmaya çalışılan SÖZCÜ, Fetullahçı hakim ve savcıların adliyelerde hüküm sürdüğü dönemde FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'i icraya verdi.

Feto, 9 Aralık 2013'te SÖZCÜ ve yazarımız Emin Çölaşan'a dava açtı. Çölaşan'ın kara propaganda yaptığını iddia eden Gülen, 20 bin lira manevi tazminat istedi. Mahkeme, 27 Kasım 2014'te davayı reddetti. Ayrıca bin 517 liralık mahkeme giderlerinin de davacı Gülen'den tahsil edilmesine karar verdi. SÖZCÜ avukatları ise 12 Ocak 2015 günü alacağın tahsili için FETÖ elebaşı hakkında icra takibi başlattı.