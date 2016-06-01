Sözcü: Saray'a 650 milyon liraya opera ve kütüphane yapılıyor

Cumhurbaşkanlığı sarayının bahçesine yapılmasına karar verilen opera ve kütüphaneye 650 milyon lira harcanacağı iddia edildi.



Sözcü'de yer alan habere göre, 2016 yılı yatırım programında ‘ek hizmet binası' olarak görünen, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın da, “Ülkenin şanına, şerefine yakışan işleri yapmaya gücümüz var” diyerek ayrıntılarını açıklamaktan kaçındığı saray bahçesindeki yatırımın devasa kütüphane ve konser salonu olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, kütüphane ve devasa konser salonu sarayın güney kısmında yer alan 322 bin 88 metrekare alana inşa edilecek. Daha önce Orman Bakanlığı'nın lojmanları ile dışarıya açık restoranın bulunduğu bu bölgedeki inşaatı da yine sarayı inşa eden Rönesans Holding yapacak. Rönesans, inşaat alanında hafriyat işlerini sürdürürken, bu yıl yapılacak işler için bütçeden 120 milyon lira kullanacak. 650 milyon liralık ödeneğin geri kalan tutarı ise 2019 yılına kadar harcanarak binalar bitirilecek.

Milli Kütüphane taşınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sarayın bahçesine yapılacak kütüphanenin olağanüstü büyüklükte ve içerik olarak tüm dünyanın ilgisini çekecek zenginlikte olmasını istediği öğrenildi. Saray kütüphanesinin tamamlanmasının ardından halen Ankara Bahçelievler semtinde bulunan Milli Kütüphane kapatılacak ve içerisindeki tüm kitap ve belgeler saray kütüphanesine taşınacak. Ayrıca halen İstanbul'da çeşitli saray ve kütüphanelerde bulunan Osmanlı İmparatorluğu'na ait resmi arşivler ile değerli kitaplar da Ankara'ya getirilecek. Erdoğan'ın kütüphanenin planına ve içeriğine karar vermeden önce İngiltere, Almanya ve Fransa'daki kütüphaneleri inceleme heyeti gönderdiği de öğrenildi.

Sarayın bahçesine yapılacak ikinci yapı ise devasa konser salonundan oluşacak. Başlangıçta 3 bin 500 seyirci kapasiteli olması düşünülen konser salonu yapılan revizyonla 2 bin 500 koltuk kapasitesine çekildi. Ultra lüks inşa edilmesi yönünde talimat verilen konser salonuna, opera gösterilerinin yapılabilmesi için ‘orkestra çukuru' da inşa edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yönetilmesi planlanan konser salonunda her hafta ücretsiz, halka açık konserlerin düzenleneceği, Avrupa ülkelerinden dünyaca ünlü opera sanatçılarının davet edileceği öğrenildi.



Tiyatro ve operaya büyük ilgi duyan Osmanlı padişahlarından Abdülmecit de Osmanlı İmparatorluğu'nun yokluk zamanında Avrupa devletlerinden borç aldığı altınla Dolmabahçe Sarayı'nı inşa ettirmiş, sarayın hemen yanına da opera gösterileri için tiyatro binası yaptırmıştı. Tarihçiler, Osmanlı imparatorlarının büyük bölümünün kütüphanelere önem verdiğini, sarayların içine ya da yakınına kütüphane yaptırdıklarını belirtiyor.