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Sözcü: PKK'lılar Afrin'de bombalı tuzaklar kuruyor, hendekler ve tüneller açıyor!

"ABD, 30 bin YPG ve PKK'lıdan kara gücü oluşturuyor"

17 Ocak 2018 10:49

Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) Ocak ayı olağan toplantısında bugün gerçekleştirilecek. MGK'nın bugünkü gündeminde ABD’nin Suriye’de Suriye sınırında 'Sınır Güvenlik Gücü' kurma girişimi ve buna verilecek yanıt ile olası bir Afrin-Mümbiç operasyonu olacak. Sözcü yazarı Saygı Öztürk  hazırladığı haberinde,  "Afrin için gözler bugünkü MGK'ya çevrilmişken, PKK hain planlar peşinde. Sur, Cizre ve Nusaybin'de sivillerin arasına saklanıp ‘hendek savaşı' yürüten teröristler, aynı yöntemi Afrin'e taşıyor" iddiasında bulundu. 

Öztürk haberde, "Hendekler kazılıyor. Evler arasında tüneller hazırlanıyor. Suriye sınırımızda büyük hareketlilik var. Askerimiz sınırda. Bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı YPG de sınırımızın karşısında. Türkiye'nin, Suriye topraklarını girmesi için büyük tahrikler var. Böylece, ülkemiz kendisini bir savaşın içinde bulacak" dedi.

Haberde "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve diğer yetkililer artık sınırımızda bir PKK-YPG ordusu bulunduğunu açıklıyor. ABD, 30 bin YPG ve PKK'lıdan kara gücü oluşturuyor. Onları silahlandırdı, eğitti ve bu günlere hazırladı" ifadesine yer verildi. 

 

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