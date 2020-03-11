Sözcü Muratoğlu: AKP’nin arka bahçesi Turkcell’i AKP’li yönetim kurulu üyelerine başarılar dilerim

Sözcü gazetesi Murat Muratoğlu, “Bugün yeni görevlerine başlayan Turkcell'in AKP'li yönetim kurulu üyelerine başarılar dilerim. Ne diyordu Turkcell'in reklamında? 'Rahatınız için Turkcell'e gelin!' düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu,” AKP'li eski yönetim kurulu üyeleri görevlerini layıkıyla yapıp, kallavi maaşları bırakıp bayrağı devrettiler. Biraz da diğerleri yönetsinler!” görüşünü savundu.

Muratoğlu, “Turkcell, AKP'nin arka bahçesi… Başarısızlık ve kötü yönetimin özeti… Turkcell halka açık bir şirket, yatırımcılarının menfaatlerini korumak zorunda. Bundan 20 yıl önce borsada işlem görmeye başladığında, o zaman ki değeri 17.5 milyar dolardı. Belli ki kimsenin menfaatini koruyamadı!" ifadesini kullandı.

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