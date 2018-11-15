Sözcü muhabiri, Gürsel Tekin'e fal baktı: Başkan adaylığı gözüküyor

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Sözcü gazetesi muhabirine fal baktırdı. Muhabirin "Başkan adaylığı gözüküyor" demesinin 'Tekin'in hoşuna gittiği' ifade edildi.

Gürsel Tekin, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuştu.

Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için yarışa hazır olduğunu açıklayan Tekin, "Gidip genel başkanımla konuştum. Yaklaşık 3 yıldır İstanbul'da hazırlıklarım var, projelerimiz var. 39 ilçenin tamamına hakimim. 785 mahalleyi dolaşmış insanım" dedi.

Tekin, Sözcü çalışanı Dilek Karaarslan'a da kahve falı baktırdı. Öztürk, o sırada yaşananları şöyle aktardı:

— İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Gürsel Tekin kahvesini içtikten sonra, arkadaşımız Dilek Karaarslan da falına baktı. "Başkan adaylığı gözüküyor" demesi, Tekin'in hoşuna gitti. O da, fincanı dikkatlice inceledi, Yazarımız Saygı Öztürk de "Hayırlısı neyse o olsun" dileğinde bulundu.

Sözlerinin devamında "Türkiye'nin gerçek gündemini televizyonlarda görmek mümkün değil. Son 10 yılda 140 bin çocuk kayıp" ifadesini kullanan Tekin, şunları kaydetti:

— Buna Ortadoğu coğrafyasından gelen ailelerin çocukları dahil değil. Bu kadar üzücü manzara varken, bunları TV'de görmek mümkün olmuyor. Bir yılımız FETÖ, bir yılımız papazla, bir yılımızı da ‘Kim belediye başkanı olacak'la geçiriyoruz. AKP'nin en güçlü olduğu yerler sivil toplum örgütleri. Kamu desteği alan, kamu yararına faydalanan vakıflar iktidara çalışıyor. İstanbul'da 2015-2018 arasında 400 bini aşkın kişi İstanbul'dan ayrıldı. Aynı dönemde 650 bin de yeni göç aldı. İstanbul'a gelenlerin başında Vanlılar var. İstanbul'dan ayrılan ise daha çok İzmir'e gidiyor.