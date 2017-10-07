Sözcü iddianamesi kabul edildi; ilk duruşma 7 Kasım'da

19 Mayıs'ta 'FETÖ' operasyonu düzenlenen Sözcü gazetesine yönelik soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren tarafından yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay veİzmir muhabiri Gökmen Ulu, Sözcü.com.tr Haber Müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

İddianamede Sözcü imtiyaz sahibi Burak Akbay’a “Silahlı terör örgütü yönetmek ve propagandasını yapmak” suçlaması yapıldı. İddianamede ayrıca, İzmir muhabiri Gökmen Ulu, Sözcü.com.tr Haber Müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli hakkında da “Silahlı Terör Örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım ettikleri” suçlaması yöneltildi.

Sözcü'nün haberine göre; Akbay için 16,5 yıldan 30 yıla kadar hapsi istenirken; soruşturmanın tek tutuklusu olan gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu ile 21 Eylül’de tahliye edilen İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli’nin 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ve 3 arkadaşımız hakkında hazırlanan 73 sayfalık bu iddianame bugün İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

Sözcü gazetesi hakkında hazırlanan ve kabul edilen iddianamenin ilk duruşması 7 Kasım’da yapılacak.

Neler yaşanmştı?

Sözcü'ye 19 Mayıs’ta yapılan operasyonda muhabir Gökmen Ulu ve internet sorumlumuz Mediha Olgun tutuklandı. Sözcü gazetesi avukatları Celal Ülgen, İsmail Yılmaz, Fahri Emeksiz, Ceren Yakışır ve Zülbiye Şahin tarafından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne verilen dilekçede Ulu ve Olgun’un tutukluluğunun hukuka aykırı olduğu vurgulanarak tahliye edilmesi talep edildi.Dilekçede, Ulu’nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tatil yaptığı yerle ilgili haber gazetecilik refleksi ile haber yaptığı vurgulandı. Dilekçede, bu konuya ilişkin haberlerin Sözcü’nün internet sitesinden önce haber ajanslarında yayımlandığı ve bazı sosyal medya hesaplarında buna ilişkin paylaşımların yapıldığı aktarıldı.

"Habeerin sahibi belli"

Dilekçede şunlara vurgu yapıldı: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesi ile birlikte tatilde olduğu haberi çeşitli haber kulislerinde yayılmış ancak nerede tatil yaptığı merak uyandırmıştır. Her zaman siyasi liderlerin tatil yaptığı yerler merak edilir ve haberleri yapılır. Benzer uygulamalar Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve de eski Başbakanlar Tansu Çiller, Mesut Yılmaz için de aynı şekilde yapılmıştır. Bu son derece doğal ve olağan bir durumdur.” SÖZCÜ internet sitesinin sorumlu müdürü Mediha Olgun ile ilgili verilen itiraz dilekçesinde de haberin imzalı olduğu ve bu durumda sorumluluğun Olgun da olmadığı vurgulandı. Dilekçede, şöyle denildi: “Soruşturmaya konu haber, eser sahibi belli olan bir haberdir. Bu nedenle sorumluluğu olmayan bir yayından dolayı hakkında tutuklama kararı verilmesi usule ve hukuka aykırıdır.”