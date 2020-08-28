Sözcü: Hulusi Akar, Anadolu Ajansı’na çok önemli açıklamalar yaptı ama yayınlayamadık

Sözcü gazetesi bugünkü birinci sayfasında “Hulusi Akar çok önemli açıklamalar yaptı ama!” başlığıyla bir haber yayınladı. Haberde, “Savunma Bakanı Akar, Türkiye’nin egemenlik haklarıyla ilgili dün Anadolu Ajansı’na hayati açıklamalar yaptı. Ama AA, Sözcü’ye ambargo uyguladığı için yayınlayamadık. Özür dileriz!” denildi.

Anadolu Ajansı’nın Sözcü’nün aboneliğini tek taraflı sonlandırmasının ardından gazete, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ‘çok önemli’ açıklamalarını yayınlayamadıklarını duyurdu.

“Hulusi Akar çok önemli açıklamalar yaptı ama!” başlığıyla bir haber yayımlayan Sözcü, okurlarından özür diledi.

Söz konusu haberde, şu ifadelere yer verildi.

“Savunma Bakanı Akar, Türkiye’nin egemenlik haklarıyla ilgili dün Anadolu Ajansı’na hayati açıklamalar yaptı… Ama AA, Sözcü’ye ambargo uyguladığı için yayınlayamadık. Halkın haber alma hakkını yerine getiremedik. Özür dileriz!”

Ne olmuştu?

Sözcü gazetesi, Ocak ayında Anadolu Ajansı'nın aboneliklerini tek taraflı olarak sonlandırdığını duyurmuştu.

Sözcü gazetesi, tüm mali yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde Anadolu Ajansı'nın tek taraflı olarak aboneliklerini sonlandırdığını belirtmiş, ajansa yaptıkları ödemelerde gecikme olmadığını kaydetmişti.