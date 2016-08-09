Sözcü: Gülen, Genelkurmay'ı ve Meclis'i bombalamayı 56 yıl önce askerken kafasına koymuş

TSK içindeki cunta yapılanmasının arkasında olduğu iddia edilen Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in Genelkurmay ve Meclis'i bombalamayı 56 yıl öncesinden kafasına koymuş olduğu iddia edildi.

Sözcü gazetesinin Latif Erdoğan'ın ifadelerine dayandırdığı habere göre, Fetullah Gülen'in 21 yaşında askerdeyken söylediği sözler şöyle:

"1960 yılında ihtilal olduğu zaman hiç hazmedemedim. Arkadaşlarıma dedim ki silah ve bomba tedarik edin. Bu Meclis'i bu adamların başına uçurmazsam, bana bilmem ne demesinler.

Bu ihtilalci adamlar milletin reyiyle Meclis'e gelmiş ve Arapça ezanı yeniden ihdas etmiş kimselere bunu nasıl yaparlar. 7-8 ay sonra asker oldum. Beni Genelkurmay'a versinler diyordum. Kafamda sabotaj yapmak vardı. Genelkurmay'ı havaya uçurmak onları ne pahasına olursa olsun intimak almak istiyordum.

Cevdet Sunay daha yeni Genelkurmay başkanı olmuştu. Bizim orada güreş müsabakası düzenlediler. Üst düzey komutanlar geldi. Ben, bir bomba nasıl bulur da onları havaya uçururum diye etrafı detaylı araştırdım.

100 defa böyle şeylerin planını kurmuş, bomba olup patlamanın yolunu aramıştım. Gençliğimde polisin kafasına taş atardım."