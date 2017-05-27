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Sözcü gazetesinin sahibi için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı

Sözcü gazetesinin iki çalışanı dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı

27 Mayıs 2017 22:10

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay hakkında, yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında gözaltı kararı bulunan ancak yurt dışında olduğu belirlenen Sözcü gazetesinin Akbay için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Talebi değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Akbay hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında dün hakimliğe ifade veren diğer şüpheliler Mediha Olgun'un "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan, Bekir Gökmen Ulu'nun ise "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırıya yardım etmek" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti. Diğer şüpheli Yonca Yücekaleli ise hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

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