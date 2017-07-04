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Sözcü gazetesinin başyazarı Rahmi Turan: Bir numaralı tanık benim, savcılar beni dinlesin

"Sözcü'yü FETÖ'cü olmakla suçluyor. Çıldırmak işten değil!"

04 Temmuz 2017 09:59

Sözcü gazetesinin başyazarı aynı zamanda "Tokmak" sütunu yazarı Rahmi Turan, savcılara seslendi. Turan, "Gazetenin kuruluşunun bir numaralı tanığıyım. Savcılar gazete hakkındaki gerçekleri merak ediyorlarsa beni dinlesinler" dedi.

Sözcü gazetesinin sürmanşetiyle beraber çıkan "Tokmak" sütununda yer alan ifadeler şöyle:  

SÖZCÜ Gazetesi’nin kuruluşunun “BİR NUMARALI” tanığıyım... Savcılar SÖZCÜ hakkındaki gerçekleri merak ediyorlarsa, çağırıp lütfen bendendinlesinler. Basında “Müseccel iftiracı” denilen Hüseyin Gülerce’yi değil.

Hüseyin Gülerce denilen bir adam var. Eskiden Fetullah Gülen'in adamıydı. O kadar iftiracıydı ki o dönemde Başbakan olan Tayyip Erdoğan için bile demediğini bırakmamıştı. Sonradan döndü.

Şimdi bu adam, SÖZCÜ Gazetesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermiş.
İstanbul Başsavcılığı'nca tanık sıfatıyla dinlenen Gülerce, SÖZCÜ'nün Fetullah Gülen'in talimatıyla kurulmuş olabileceğini söylemiş!
Şu ahlâka (!) bakar mısınız? Adam hiçbir şey bilmiyor, elinde hiçbir kanıt, hiçbir belge yok, tahmin yürüterek, ülkenin en saygın kuruluşlarından
olan SÖZCÜ'yü FETÖ'cü olmakla suçluyor. Çıldırmak işten değil!

Ahlâktan vazgeçtik, en ufak bir vicdan kırıntısı bile yok bu adamda… İşin en hazin yanı da hiçbir somut delil olmadığı halde savcıların, tahmin şeklindeki iftiraları ciddiye almaları!

Ben SÖZCÜ Gazetesi'nin A'dan Z'ye kuruluşunun “BİR NUMARALI” tanığıyım.
2007 yılında Aydın Doğan, GÖZCÜ Gazetesi'ni kapatmasaydı, SÖZCÜ kurulmayacaktı.
Ben GÖZCÜ'nün Genel Yayın Yönetmeni idim. GÖZCÜ'nün kadrosu toptan SÖZCÜ'ye geçti. (G) harfi (S) yapıldı ve SÖZCÜ çıktı. İlk günden beri de bu TOKMAK sütununu ben yazıyorum.

Eğer savcılar merak ediyorlarsa SÖZCÜ hakkındaki gerçekleri, basın camiasında “Müseccel iftiracı” denilen Hüseyin Gülerce'den değil, çağırıp lütfen benden dinlesinler.

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