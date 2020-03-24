Sözcü gazetesinden önlem: Koronavirüs'le aramıza mesafe koyduk

Sözcü gazetesi bugünden itibaren koronavirüs salgını dolayısıyla 4 sayfalık beyaz bir kapak ile basılacağını duyurdu.

Sözcü, gazete konusunda aldıkları önlemleri şöyle anlattı:

Virüs riskine karşı çalışanlarımızın evlerinde tamamen dijital ortamda hazırlanan, matbaalarında el, hatta göz bile değmeden tam otomatik makinelerde basılan SÖZCÜ'nün, dağıtım aşamasında dış etkenlere maruz kalma ihtimali var.

Bu yüzden sizleri virüse karşı korumak amacıyla bugünden itibaren gazeteniz SÖZCÜ, 4 sayfalık beyaz bir kapakla çıkacak.

Yani virüs riskiyle aranıza mesafe koyuyoruz. Bu 4 sayfalık beyaz kapağı çekip çıkartın. Tertemiz, pırıl pırıl SÖZCÜ'yü elinize gönül rahatlığıyla alıp okuyun.

Sağlıklı kalın, evinizde kalın, SÖZCÜ'yle kalın…