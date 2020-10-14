Sözcü gazetesi yazarı Zeyrek: Bütün 'sıcak patatesler' Yargıtay’ın kucağına bırakıldı

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Enis Berberoğlu dosyası ve Sözcü davası dosyasını 'sıcak patatesler' olarak tanımlayarak, "Adalet beklentisi ile siyasetin beklentisi arasında ısınacak o 'sıcak patates' her durumda yine Yargıtay'ın kucağında kalacak." görüşünü savundu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararını tanımadığını hatırlatarak, "O karara itiraz merci olan 15. Ağır Ceza Mahkemesi ile devamındaki itiraz mahkemesi olan 2. Bölge Adliye Mahkemesi de (İstinaf Mahkemesi) aynı eğilimde olursa dosya, siyasi müdahalelerle “çetrefil” hale gelmiş bir çok dosya gibi 'sıcak patates' olarak Yargıtay'ın kucağına bırakılacak." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Peki Yargıtay ne yapacak? Ya AYM kararına uyup, eski hükmünü ortadan kaldırıp, yeni karar sürecini durdurup TBMM'ye Berberoğlu ile ilgili dokunulmazlık fezlekesi gönderecek, ya da ilk derece mahkemeleri gibi kolaya kaçıp AYM kararını takmayıp mevcut hükmünde ısrar edecek. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, “Kesin hüküm ortadan kalkmalı, kalkana kadar karar vermeyeceğiz” sözlerine bakılırsa, Yargıtay ilk seçeneği tercih ederse Berberoğlu TBMM'ye dönecek. Tercih ikincisi olursa da iktidar, “Hüküm değişmedi, yargı kararına saygı duymalıyız” diyerek işin içinden çıkacak. Adalet beklentisi ile siyasetin beklentisi arasında ısınacak o “sıcak patates” her durumda yine Yargıtay'ın kucağında kalacak." ifadesini kullandı.

İstinaf Mahkemesi'nin dün Sözcü gazetesi davasında aralarında Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da bulunduğu 7 yazar ve yöneticinin hapis cezalarının onandığını anımsatarak, "Ancak anlaşılan onlar da 'sıcak patates' olarak gördükleri dosyayı Yargıtay'ın kucağına bırakmayı seçti. Ne diyelim, uzun zamandır memleketin 'Adalet beklentisi' yükünü tek başına sırtlamaya başlayan Yargıtay'a Allah kolaylık versin." yorumunu yaptı.

Yazının devamı için tıklayın