Sözcü yazarı Muratoğlu: Soğan yüklü kamyonlar Viyana'yı fethetmiş edasıyla İstanbul'a ulaştı, sanki cepheye mermi taşıyorlar!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Avrupa, Amerika hatta Orta Doğu'da işler fena karıştı. Bizim haber programlarındaki gibi 6 kişiyi birden ekrana çıkartıp, bir kişiyi 15 dakika konuşturup, diğerlerini saksı gibi bekletiyorlar. Altıncı konuğa söz sırası gelmesi 1.5 saati buluyor. Sahi neden kabul ediyor? Orijinal bu yabancılar! Tek gündemleri var. Konya Çeltik'ten gece yola çıkan kuru soğan yüklü kamyonlar Türk bayraklarıyla, korna sesleriyle, Viyana'yı fethetmiş edasıyla İstanbul'a ulaştılar. Sanki cepheye mermi taşıyorlar!" görüşünü savundu.

Muratoğlu yazısında, "Hadi bakalım bu hamlemiz karşısında şimdi ne yapacaklar? Gerginlik had safhada… Birbirlerine bakıyorlar… Hele Almanlar… Çatlıyorlar! Merkel bunalımda… Cücük lobisi iş başında… Fransızlar erken davrandı… Macron önlerine Fransız bayrağı asılmış kamyonlarla halka arpa ve şeker pancarı yolluyor… Fransa yandaş basını bu hamlesiyle kendisini Napolyon ile kıyaslıyor. Kimin aklına gelirdi? Resmen çılgın proje! Vatandaş koş… Zengin fakir deme, al soğanın cücüğünü ye! Fakir ülkelerde hükümetler halka gıda yardımı yaparlar. Gelişen ülkelerde belediyeler halka gıda yardımı yaparlar. Gelişmiş ülkelerde hükümetler halkın cebine direkt para koyarlar. 'Avrupa Birliği'ne gireceğiz' diye yola çıktılar. İstanbul'da soğan dağıtıyorlar! Bir kez daha dosta korku, düşmana güven aşıladılar." düşüncesini dile getirdi.