Sözcü gazetesi yazarı Çölaşan: Yıkıntı yerlerine koşan bazı siyasetçiler o göçüklerin yanı başında yine siyasi şov yapmaktan utanmadı, sıkılmadı

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Yıkıntı yerlerine koşan bazı siyasetçiler o göçüklerin yanı başında yine siyasi şov yapmaktan utanmadılar, sıkılmadılar.Bu şovların bundan sonraki depremlerde de aynen sürüp gideceğine adım gibi eminim." görüşünü savundu.

Çölaşan, "Hizmet götürsünler eyvallah…Gereken her şeyi yapsınlar yine eyvallah…Ama lütfen atraksiyon yapmasınlar.Hele siyasi atraksiyonlara hiç girişmesinler.Bu faciadan yararlanıp siyasi şov, propaganda falan yapmaya kalkışan özellikle siyasetçileri hiç dikkate almayınız.Her depremin gerçek kahramanları vardır.Kurtarma ekipleri görevlileri…Onları ne ismen tanırız, ne de yüzlerini görsek biliriz…Onlar isimsiz kahramanlardır.Yıkık beton kitlelerinin altına sürünerek girer, canlı varsa kurtarır, sonra da görevleri bitince ana merkezlerine sessiz sedasız dönerler. Onların işi kameraların karşısına geçip şov yapmak, gerekirse ölülerin veya kurtulanların sırtından nutuk atmak değildir." ifadesini kullandı.

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