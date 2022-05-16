Sözcü gazetesi: Ya var olacağız ya da yok olacağız; artık sözün bittiği yerdeyiz

Sözcü, gazetenin satış fiyatına 50 kuruş zam yaptıklarını “Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ya var olacağız ya da yok olacağız!” diyerek duyurdu.

Yapılan açıklamada "Kötü ekonomi şartları, her sektörü olumsuz etkilediği gibi, yayıncılık sektörünü de vurdu" denildi. "İthal kağıt, baskı ve dağıtım giderlerinde % 300'leri aşan büyük artışlar yaşandı. Fahiş şekilde artan maliyetlerin karşılanabilmesi neredeyse imkânsız hale geldi" denilen açıklamada, "Türkiye'nin 'Amiral Gazetesi' Sözcü, iktidarın kamu ilanlarıyla doldurduğu yandaş medya havuzundan beslenmemektedir. Sözcü'nün hiçbir bankayla kredi ilişkisi yoktur. Bu nedenle, ağır ekonomik şartlar altında bağımsız yayın politikamızı sürdürebilmek için fiyatımızda küçük bir ayarlama yapmak zorunda kaldık" denildi.

Sözcü gazetesinin fiyatına 50 kuruş zam yapıldı.

Sözcü gazetesinin açıklaması şöyle:

“Memleketin hali ortada. Bütün dünya faiz artırırken iktidarın faiz indirme inadı… 84 milyonu zor duruma sokan ne olduğu belirsiz bir ekonomi modeli… Bunun sonucu olarak yüksek enflasyon ve TL'nin aşırı değer kaybı… Ayrıca pandemi sonrası dünya ekonomilerindeki kırılganlık… Ve son olarak da Rusya-Ukrayna savaşı ülkemize ağır bir fatura çıkardı.

Özellikle yüksek enflasyon sonucu iğneden ipliğe her şeyin fiyatı katlandı. Hâlâ da katlanmaya devam ediyor. İş dünyası önünü göremiyor. İşçisinden memuruna, emeklisinden çiftçisine milyonlarca vatandaş zamlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Kötü ekonomi şartları, her sektörü olumsuz etkilediği gibi, yayıncılık sektörünü de vurdu. İthal kağıt, baskı ve dağıtım giderlerinde % 300'leri aşan büyük artışlar yaşandı. Fahiş şekilde artan maliyetlerin karşılanabilmesi neredeyse imkânsız hale geldi.

Türkiye'nin “Amiral Gazetesi” Sözcü, iktidarın kamu ilanlarıyla doldurduğu yandaş medya havuzundan beslenmemektedir. Sözcü'nün hiçbir bankayla kredi ilişkisi yoktur.

Bu nedenle, ağır ekonomik şartlar altında bağımsız yayın politikamızı sürdürebilmek için fiyatımızda küçük bir ayarlama yapmak zorunda kaldık.

Çıktığı günden bu yana Ulu Önder Atatürk'ün ilkelerinden taviz vermeden yayınlarını sürdüren, egemenlerin değil, halkın yanında yer alan ve sadece gazetecilik geliriyle ayakta kalmaya çalışan Sözcü'nün fiyatına, anlayışınıza sığınarak 50 kuruş zam yaptık.

Sözcü bugünden itibaren 3 lira olarak satışa sunulacak. “Var olma” veya “Yok olma” mücadelesi veren gazeteniz Sözcü'nün özgür, bağımsız ve bilinen çizgisinde yayınlarının devam etmesi için desteğinizin süreceğine inanıyoruz.”