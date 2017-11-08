Sözcü Gazetesi davasında muhabir Gökmen Ulu'nun tahliyesine karar verildi 

Özden ATİK - Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA) - SÖZCÜ Gazetesi sahibi Burak Akbay ile 3 gazete çalışanının \"Silahlı terör örgütünü yönetme\", \"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme\" suçlarından yargılandığı davada, gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu\'nun tahliyesine karar verildi. Mahkeme, Gökmen Ulu hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu.

BURAK AKBAY\'IN BABASI GÖZYAŞI DÖKTÜ

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde öğleden sonra verilen aranın ardından yapılan duruşmada, gazetenin sahibi Burak Akbay\'in babası Ertuğrul Akbay tanık olarak dinlendi. Ertuğrul Akbay, oğlunun yüksek tahsilini İsviçre\'de Amerikan Koleji\'nde tamamladığını belirterek \"Oğluma bu kadar iğrenç bir iftira atılmasını kabul edemiyorum. Okuduğu okullar, kaldığı yerler bellidir. Bu alçakça iftira yüzünden uykularım kaçıyor\" diyerek gözyaşı döktü. Mahkeme Başkanı Erdoğan Şimşek\'in, Fehmi Koru\'nun \"Bana oğlunun Gülen\'in okullarında okuduğunu söyledi\" şeklindeki iddiasının sorulması üzerine Ertuğrul Akbay, Koru ile kesinlikle oğlu hakkında konuşmadığını belirtti. Akbay, \"Aklım almıyor. Ne benim, ne de ailemin FETÖ ile ilgisi yoktur. Hakaret kabul ederim\" diye konuştu.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI TALEP ETTİ

Ankara\'dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanıklığına başvurulan milletvekili Aytun Çıray da, Sözcü\'de köşeyazısı yazdığı günlerde FETÖ\'yü eleştirdiğini belirterek \"Bu gazete FETÖ\'cü olsa bu yazı yayınlanır mı?\" dedi. Sanık Gökmen Ulu\'yu bir gazeteci olarak tanıdığını, ailesini daha önceden tanıdığını belirten Çıray, Gökmen Ulu ve ailesinin Atatürkçü, laik bir aile olduğunu belirtti. Mahkeme Başkanı, davanın tanıklarından Fehmi Koru hakkında zorla getirilme kararına rağmen duruşmaya gelmediğini tutanağa geçirdi. Duruşmada mütalasını açıklayan savcı Can Tümer Keriş, muhabir Gökmen Ulu\'nun tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık avukatları ise Gökmen Ulu\'nun tahliyesini ve Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının kaldırılması talebinde bulundu. Söz verilen sanık Gökmen Ulu da tahliyesini ve beraatini talep etti.

GÖKMEN ULU\'NUN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Gökmen Ulu\'nun \"delillerin büyük bir kısmının toplanmış olması, delilleri karartma durumunun bulunmadığı, sabit ikametgah sahibi oluşu\" dikkate alınarak tahliyesine karar verdi. Gökmen Ulu hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koyan heyet, gazetenin sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının devamına hükmetti. Sanık Mediha Olgun hakkındaki imza şartının kaldırılmasına ancak yurtdışına çıkış yasağının devamına karar veren heyet, Fehmi Koru\'nun yeniden zorla getirilmesini kararlaştırdı. Duruşma 23 Ocak\'a erteledi.

DURUŞMA SONRASINDA AÇIKLAMA YAPTILAR

Sözcü Gazetesi\'nin İzmir muhabiri Gökmen Ulu\'nun tahliye edilmesine ilişkin ailesi ve avukatları açıklamada bulundu. Eşi Burcu Ulu, \"Bugün çok mutluyuz. Altı aydır bugünü bekliyorduk. Tahliye oldu. Adalet yerini bulsun artık\" dedi. Baba Mehmet Ulu da, \"Adalet varmış ama adaletsizliği önlemek avukatlara ve basına kalıyor. Biz huzurluyuz. Benim oğlum delikanlı. FETÖ\'cü değil\" diye konuştu.

Gökmen Ulu\'nun avukatı Fahri Emeksiz de, tahliye olmasının mutluluğunu aile ile birlikte yaşadıklarını ifade ederek, \"Dosyanın baştan beri çok boş olduğunu, hiçbir delil olmadığını, insanların bu 6 ayının boş yere çalındığı ortaya çıktı. 76 sayfalık iddianamenin tamamının iftiraname olduğu ortaya çıktı. Fakat yargılama devam ediyor. Biz aynı şekilde aynı ciddiyetle savunmmıza devam edeceğiz. Şuan gazetemizin imtiyaz sahibi Burak beyle alakalı hala devam eden ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı var. Bunun kaldırılması şuanki hedefimiz olacak\" ifadesinde bulundu. Avukat İsmail Yılmaz da iddianamenin temelsiz olduğunu savunarak, \"Gökmen\'in yaptığı tek bir şey vardı. O da gazetecilik. Haber yaptığı için Gökmen aylardır cezaevindeydi. Haksızdı ve yasaya uygun değildi. Mahkemenin bugün bu gerçeği görüp Gökmen\'in tahliyesini vermesi son derece sevindiricidir\" diye konuştu.

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