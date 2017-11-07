Sözcü Gazetesi davası öncesi sessiz protesto

Özden ATİK - Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA) SÖZCÜ Gazetesi sahibi Burak Akbay ile 3 gazete çalışanının \"Silahlı terör örgütünü yönetme\", \"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme\" suçlarından yargılandığı dava bugün başlıyor. Duruşma öncesinde davanın tek tutuklu sanığı muhabir Gökmen Ulu için Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda CHP\'li milletvekillerinin de katılımıyla sessiz protesto yapıldı.



Sözcü Gazetesi İzmir Muhabiri Gökmen Ulu\'nun serbest bırakılması için CHP\'li Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Mustafa Balbay ve Ünal Demirtaş ile Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durgun ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ve gazete okurları duruşma öncesi Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda toplandı. Gökmen Ulu\'nun babası Mehmet Ulu ile ağabeyi Oben Ulu\'nun da katıldığı sessiz protesto üç dakika sürdü. \"Demokrasi ve özgürlük mücadelemiz ulu bir çınardır, gazetecilere özgürlük\" diye pankart açan grup, sessiz protestonun ardından duruşmaları izlemek için adliyeye girdi.

İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu\'nca hazırlanan 73 sayfalık iddianamede, gazetenin sahibi firari şüpheli Burak Akbay\'ın \"Silahlı terör örgütünü yönetme\" ve \"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak\" suçlarından 16,5 yıldan 30 yıla kadar hapsi istenirken; soruşturmanın tek tutuklusu olan gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu ile 21 Eylül\'de tahliye edilen İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli\'nin ise \"Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme\" suçlarından ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri talep ediliyor.



İddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ / PDY) 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün, saat 16.00 sıralarında \"Sözcü Erdoğan\'ı buldu\" haberiyle internet sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te bulunduğu yerin ayrıntılı konumunun tam olarak haber yapıldığı, fotoğraflarının paylaşıldığı belirtilerek Cumhurbaşkanı\'nın o ana kadar bulunduğu coğrafi yerin ayrıntılı mevkii ve konumunun kamuoyunca bilinmediği, bu haberle birlikte kamuoyunca öğrenildiği ifade ediliyor. Ayrıca bilirkişi raporunda, FETÖ / PDY\'nin kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi ile Sözcü Gazetesi\'nin benzer mizanpaj ve aynı dil ile eş zamanlı haber yaptığı, kişilik hakkı ihlali olarak düşünülebilen tapelere birlikte yer verdikleri, FETÖ / PDY yayın organlarında ve FETÖ / PDY\'ye bağlı olduğu düşünülen sosyal medya hesaplarındaki donelerle birebir örtüşme ve ciddi bir benzeşme içinde olduğu ileri sürülen iddianamede, FETÖ / PDY\'nin sosyal medyadaki ayağı olan Fuat Avni paylaşımlarının, Sözcü Gazetesi twitter hesabı üzerinden yaygınlaştırıldığı, internet sitesi üzerinden haberleştirildiği de belirtiliyor. Sözcü Gazetesi\'nin 17-25 Aralık ve sonrasında yapılan haberlere ve söz konusu gazetenin twitter paylaşımlarına da iddianamede ayrıntılı yer veriliyor.

(FOTOĞRAF)

