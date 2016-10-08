Sözcü: FETÖ'cüleri yakalayan polisler de FETÖ'cü çıktı

'FETÖ/PDY' ile bağlantısı bulunduğu iddiasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nde amir sınıfında görevli 2 bin 523 polisin operasyonlarını yürüten ekipten, Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli 7 polis ile Çankaya Emniyet Müdürlüğü TEM Bürosu'nda çalışan 15 polisin 'FETÖ' soruşturmasından açığa alındığı öne sürüldü.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, görevden uzaklaştırılan 2 bin 523'ü amir ve müdürün listesine ulaştı. Listeden, FETÖ operasyonlarını yürüten TEM polisleri de çıktı. Üst düzey kamu görevlilerini koruyan 54 polis de görevden el çektirildi. Görevden uzaklaştırılan 2 bin 523 kişi arasında biri 1. sınıf, 5'i 2. sınıf, 43'ü 3. sınıf ve 164'ü de 4. sınıf Emniyet Müdürü de bulunuyor.

Koruma polisleri

15 Temmuz darbe girişiminde F-16'lar ve Kobra helikopterlerce hedef alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ise FETÖ'cü personel depremi yaşandı. 4 Ekim'deki dalgada Ankara Emniyeti'nde görevli bin 350 polis açığa alındı. Bu personel arasından, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında korunan önemli kişilerin can güvenliğini sağlayan 53 polis de çıktı.

TEM'de 'FETÖ' operasyonu

Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli 7 polis ile Çankaya Emniyet Müdürlüğü TEM Bürosu'nda çalışan 15 polisin FETÖ/PDY irtibatı şüphesi ile açığa alındı. EGM, idari soruşturma kapsamında görevden aldığı 12 bin 801 polisten, haklarında “somut” suç delilleri tespit edilenler hakkında adli soruşturma da başlatacak.

Kararname hazırlığı

Öte yandan kulislere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hazırlattığı Emniyet Müdürleri kararname taslağına da son şeklinin verildiği bilgisi yansıdı. Kararnamenin 40 İl Emniyet Müdürü'nü kapsadığı bildirildi. Soylu'nun ikinci aşamada ise EGM'de görevli 27 Daire Başkanı'nı görevden alacağı ve yerlerine yeni atamalar yapacağı kaydedildi.