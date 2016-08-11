Sözcü: FETÖ, Kandil'deki muhbirleri ihbar etti, PKK infaz etti

17 Aralık’tan sonra görevden alınan polislerin, Kandil'deki muhbirlerin listesini PKK'ya verdiği, örgütün de bu doğrultuda infazlar yaptığı iddia edildi.

Sözcü'den Kamil Elibol'un istihbarat yetkilisi bir gizli tanığın ifadesine dayandırdığı iddiasına göre, “TSK, MİT ve Emniyet Teşkilatı'ndaki FETÖ yapılanması, PKK içindeki muhbirleri örgüte ihbar etti.”

Sözcü'de yer alan haber şöyle:

O bilgilerin arasında PKK içerisinden bilgi almakta kullanılan “x haber elemanları” diye nitelendirilen kişilerin listesinin de olduğu öne sürüldü. İddiaya göre muhbir bilgileri, PKK'ya verildi. FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan ve Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak isteyen bir gizli tanıkın şunları söylediği ileri sürüldü:

“2013'ten sonra istihbarat birimlerinden görevden alınan, tayin edilen ya da meslekten ihraç edilen örgüt üyeleri kozmik statüdeki haber elemanlarının bilgilerini, PKK'ya bildirdi. Örgütün de muhbir olarak kullanılan 8-10 kişiyi Kandil'de infaz ettiğini duydum. Listelerin sızdırılmasından sonra örgütün Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere metropol kentlerde planladığı bombalı sabotaj ve fedai eylemleri konusunda bilgi akışı azaldı. Daha önce gelen muhbir bilgileri sayesinde önleyici istihbarat operasyonları ile çok sayıda canlı bomba ve intihar eylemcisi yakalanmıştı.”