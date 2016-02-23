Sözcü: Emniyet, saldırıdan 5 gün önce TAK için uyarmış ama önlem alınmamış!

Sözcü gazetesi, Ankara saldırısıyla ilgili 28 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara saldırısından 6 gün önce Ankara, İstanbul ve İzmir’deki ilgili birimlere TAK’ın asker ve polis servislerine canlı bombayla saldıracağı uyarısı yapıldığını, buna rağmen önlen alınmadığını iddia etti.

İddiaya göre; Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), 11 Şubat 2016 günü Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarına bir yazı gönderdi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün de paylaştığı yazı, TAK’ın düzenlediği intihar eylemindeki ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Kozmik yazı ile alınan bu bilgiyi Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi, 12 Şubat 2016 günü “acil” kodu ile Ankara, İstanbul ve İzmir valiliklerine gönderdi.

Emniyet İstihbarat Dairesi’nin yazısında şu bilgilere yer verildiği öne sürüldü:

“TAK tarafından Ocak 2016’da Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere metropollerde canlı bomba/sabotaj tarzı eylemler gerçekleştirilmesinin planlandığı ve bu amaçla keşif çalışmalarının yapıldığı, eylem hedefleri arasında Emniyet veya TSK mensuplarının yoğun olarak kullandığı güzergahlar, personel servis araçları, Ankara/Kızılay veya İstanbul/ Taksim gibi kalabalık meydanlar ve havaalanı benzeri stratejik tesislerin bulunduğu yönünde önemli bilgiler elde edilmiştir…”

Rapor doğrultusunda istihbaratın, Merasim Sokak’ta bombalı saldırı olacağını 5 gün önce tespit edip uyarıda bulunmasına karşın, Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü, Genelkurmay, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara-Hava- Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlıklarının bulunduğu bölgede yeterli güvenlik önlemi almadı.