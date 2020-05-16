Sözcü ekonomi yazarı Muratoğlu: Üflesen yıkılacak ekonomi için illa bulurlar bir suçlu; benim favorim İmamoğlu

Sözcü ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü yazısında Türkiye’nin swap için dört ülkeyle görüştüğü haberlerini değerlendirdi. Bu dört ülkenin İngiltere, Japonya, Katar ve Çin olduğunu belirten Muratoğlu, “Yetkililerden öğrenmemiz gereken, neden acil bir swap anlaşmasına bu kadar çok ihtiyacımız olduğu?” sorusunu yöneltti.

Muratoğlu, “Sahi bunu anlatacaklarına dair var mı kimsenin umudu? Sağlam dedikleri ekonomi neredeyse üflesen yıkılacak! İlla bulurlar bir suçlu… Benim favorim İmamoğlu…” ifadelerini kullandı.

Muratoğlu’nun yazısının bir bölümü şöyle:

Çin, kimseye durup dururken para vermez. Afrika örneğine bakarsak, borç verdiği ülkelerin doğal kaynaklarına ve altyapısına neredeyse el koydular. Üzerine oturdular!

Katar, İngiltere ve Amerika'dan izin almadan adım atamaz. Halen 5 milyar dolar ateşlemiş… Daha fazlası onları da sarsar!

Esasen, yetkililerden öğrenmemiz gereken, neden acil bir swap anlaşmasına bu kadar çok ihtiyacımız olduğu? Anlaşma olmazsa ne olacak ekonominin durumu?

Sahi bunu anlatacaklarına dair var mı kimsenin umudu? Sağlam dedikleri ekonomi neredeyse üflesen yıkılacak! İlla bulurlar bir suçlu… Benim favorim İmamoğlu…

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