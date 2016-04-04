Sözcü: Devletin 'temsil ve tanıtım' giderleri, 2 ayda 11 milyon lirayı aştı

Sözcü gazetesi, devletin 'temsil ve tanıtım' giderlerinin 2 ayda yaklaşık 12 milyon lirayı aştığını öne sürdü. "Devletin 2 aylık çiçek masrafı 12 milyon lira" başlığıyla yayımlanan haberde, "Türkiye’ye gelen ve devlet erkanı ile yemek yiyen, toplantı yapan, kamu kurumlarının icraatlarını anlatmak için düzenlediği tanıtım toplantılarının masrafları da vatandaşın cebinden çıkıyor. Ayrıca cenaze törenleri için satın alınan çiçek bedelleri, hediyeler, bahşişler de devletin bütçesinden karşılanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Haberde ayrıca, geçen yılın başında bütçeden ayrılan payın 251 milyon 870 bin lira olduğu hatırlatılarak, "2015'te bu meblağın yaklaşık iki katı yani 439 milyon 386 bin lira harcama yapıldı" dendi.

Başak Kaya'nın imzasıyla yayımlanan (4 Nisan 2016) haber şöyle:

Bakanlıkların ve kamu kurumlarının temsil ve tanıtım adı altında yaptığı harcamalar hız kesmeden devam ediyor. Düzenlenen toplantılar, yemekler, alınan çiçekler için harcanması gereken para sadece iki ayda 11 milyonu lirayı aştı.

Maliye Bakanlığı verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre, vatandaştan toplanan vergiler kamunun ‘temsil ve tanıtma’ giderleri adı altında her geçen yıl daha fazla harcanıyor. Bu harcamalar makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdirine bağlı yapılıyor.

Türkiye’ye gelen ve devlet erkanı ile yemek yiyen, toplantı yapan, kamu kurumlarının icraatlarını anlatmak için düzenlediği tanıtım toplantılarının masrafları da vatandaşın cebinden çıkıyor. Ayrıca cenaze törenleri için satın alınan çiçek bedelleri, hediyeler, bahşişler de devletin bütçesinden karşılanıyor.

Temsil ve tanıtma kaleminden 2006’da 53 milyon 290 bin TL, 2007’de 55 milyon 631 bin TL, 2008’de 71 milyon 780 bin TL, 2009’da 99 milyon 211 bin TL, 2010’da 92 milyon 157 bin TL harcandı. Seçim yılı 2011’de harcanan tutar 234 milyon 542 TL’ye kadar çıkması dikkat çekti. Bu kalemden harcanan para 2012’de 127 milyon 724 bin TL, 2013’te ise 158 milyon 153 bin TL, 2014’te 186 milyon 478 bin harcandı.

Ödenek aşıldı

Geçen yılın başında bu kalem için bütçeden ayrılan pay 251 milyon 870 bin lira iken yaklaşık iki katı yani 439 milyon 386 bin lira harcama yapıldı. Bu yıl ocak ayında 1 milyon 675 bin lira, şubat ayında 10 milyon 144 bin lira olmak üzere toplam 11 milyon 819 bin lira temsil ve tanıtım adı altında harcandı. Bu yıl için temsil ve tanıtım için bütçeden 323 milyon 976 bin lira ayrıldı.