Sözcü: Derik Kaymakamı'nı şehit eden hain, AKP'li çıktı

Eski AKP'li belediye başkan aday adayı Tahsin E.'nin Derik'te makam odasında şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Sarıtürk'e ilişkin bombalı saldırının 'beyni' olduğu öne sürüldü. Tahsin E.'nin başvuru formundaki "Aday gösterilmesem bile AKP için canla başla çalışmaya söz veriyorum" diye yazdığı da iddia edildi.

Sözcü'nün haberine göre, bombalı saldırının planlayıcısı olduğu iddia edilen ve saldırıdan 2 gün sonra gözaltına alınan Derik Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Tahsin E.'nin 14 Mart 2014'deki yerel seçimlerde ilçe belediyesi için AKP'den belediye başkan aday adayı olduğu öğrenildi.

Aralarında, şehit kaymakamın cenaze törenine de katılan Derik Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Tahsin E.'nin de bulunduğu çoğu kaymakamlık ve belediye çalışanı 71 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlar ve soruşturma ile ilgili bilgi veren Mardin Valisi Mustafa Yaman da, saldırıda kullanılan bombanın kargo ile getirildiğini ve 8 Kasım’da Kaymakamlık binasına getirilerek makama yerleştirildikten sonra, 10 Kasım’da Tahsin E. ve belediye çalışanı V.E. tarafından uzaktan kumanda ile patlatıldığının değerlendirildiğini söyledi.

AKP aday adayı çıktı

Resmi makamlarca saldırının beyni olarak nitelendirilen Tahsin E. ile ilgili yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Tahsin E.'nin 30 Mart 2014'de yapılan yerel seçimlerde AKP'den Derik Belediyesi başkan adayı olmak için 18 Ekim 2013 tarihinde, görevinden istifa ederek AKP Derik İlçe Teşkilatı’na başvurduğu, yani AKP'den aday adayı olduğu öğrenildi. Tahsin E'nin aday gösterilmemesi üzerine de yasal hakkını kullanarak yeniden görevine döndüğü belirlendi. Tahsin E.'nin başvuru formunda da aday gösterilmese dahi AKP için canla başla çalışacağını beyan ettiği gözlendi.

Tahsin E.'nin o döneki beyanı şöyleydi:

“Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. İlçemizin en temel sorunlarından yıllardır göz ardı edilen başta imar sorunu olmak üzere konut, işsizlik, sanayi, ulaşım, çevre ve içme suyu gibi temel alt ve üst yapı sorunlarını, kalifiye personel gibi ekip ruhunu taşıyan teknik ve idari personel aracılığıyla şeffaf belediyecilik anlayışı ve yıllardır kamuda edindiğim bürokratik deneyimlerim ile Ak Parti'nin misyon ve vizyonuyla yerel yönetimdeki üstün başarısıyla birleştirerek çözüme kavuşturmaktır. Benim adaylığım kabul edilirse veya edilmezse dahi, belediye seçimlerinde partimizin aday göstereceği kim olursa kendim adaymışım gibi Ak Parti için canla başla çalışacağıma, burada huzurunuzda söz veriyorum.”