Sözcü davasında ilk duruşma bugün: Adalet bekliyoruz

19 Mayıs'ta FETÖ operasyonu düzenlenen Sözcü gazetesinin davası bugün İstanbul Adliye Sarayı'nda yapılacak. Gazete, bugün davaya çağrı yaparak, "Adalet bekliyoruz" dedi.

Sözcü'de yer alan haber aynen şöyle:

Kripto FETÖ’cülerin suçlamalarıyla sanık sandalyesine oturtulan SÖZCÜ’nün alnı ak, yüzü pak... Gerçekler bugün aydınlanacak

Çıktığı ilk günden beri Atatürk'ün izinde, demokrasiden ödün vermeden yayın yapan SÖZCÜ Gazetesi her dönemde susturulmak istendi… Son olarak FETÖ'cü çamuru atıldı. Yetmedi, bir de operasyon yapıldı…

SÖZCÜ'nün sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İzmir muhabirimiz Gökmen Ulu haber yüzünden hapse atıldı. Taraflı bilirkişi raporu ve kripto FETÖ'cülerin ifadelerine dayanılarak dava açıldı.

Bugün ilk duruşma İstanbul Adliye Sarayı'nda yapılacak. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözü bu davada… Haksız yere sanık yapılan SÖZCÜ bu süreçten yüzünün akıyla çıkacak, adalet yerini bulacak.