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Sözcü: Boşaltılacak denen Sincar'da PKK 9 kamp daha kurdu

"Bölgedeki PKK'lıların sayısının 500-1000 arasında olduğu tahmin ediliyor"

14 Ocak 2017 12:36

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Başbakan Binali Yıldırım'ın geçen hafta Irak'ın başkenti Bağdat ve Bölgesel Kürt Yönetimi'nin merkezi Erbil'de yaptığı temaslarda gündeme getirdiği "Sincar'dan temizlenecekler" dediği PKK'nın bölgede 9 yeni üs daha kurduğunu yazdı. 

"Örgüt, bölgede kurduğu 9 terör üssünde militanlara eğitim vermeye başladı" diyen Öztürk, "IŞİD tehdidini kullanarak Ezidi gençleri de silahlandırdı. “Şengal Savunma Birlikleri-YBŞ” adını kullanan PKK'lıların sayısının 500-1000 arasında olduğu tahmin ediliyor" ifadesini kullandı.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan, Şeşo'nun ABD Özel Kuvvetleri komutanları ve istihbarat birimleri ile sık sık görüştüğünü öne sürdü. Yavuzaslan, Şeşo'nun Temmuz 2015'te de ABD'de özel davetli olarak ağırlandığını, Kongre üyelerinin yanı sıra CIA, Pentagon ve Dışişleri yetkilileriyle görüştürüldüğünü iddia etti.

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SincarPKK9 kamp daha kurduSözcü

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