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Sözcü, Başbakan Erdoğan'ın diktatörlerle fotoğrafını yayımladı

Erdoğan, kendisine Hitler benzetmesi yapan CHP'ye Cumhuriyet'in eski nüshalarındaki haberleri göstererek yanıt verdi

04 Nisan 2012 13:32

 

Başbakan Tayyip Erdoğan, kendisini Hitler’e benzeten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhuriyet gazetesinin eski nüshalarında yer alan İsmet İnönü haberleriyle yüklendi. 22 Mayıs 1932 tarihli Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasındaki "İsmet İnönü'nün Hitler'in doğum gününü kutlaması" haberini gösteren Erdoğan, "Nasıl? İşte CHP, budur. CHP Genel Başkanı eğer Hitler sevdalısı arıyorsa o gurur duyacağı CHP tarihine baksın, orada bulur" dedi.
 
Sözcü gazetesi de Başbakan Erdoğan'a diktatörlerle yaptığı temaslarda çekilen fotoğrafları manşetten yayımlayarak hatırlatma yaptı.
 
İşte Sözcü'nün bugünkü (4 Nisan 2012) birinci sayfası:
 
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