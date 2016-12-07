Sözcü: Bakanlığın Avrasya Tüneli tuzağına düşmeyin; 14 yıldır hiçbir büyük projeye Atatürk ismi verilmedi!

Sözcü gazetesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıkladığı kamuoyunda "Avrasya Tüneli" olarak bilinen tünelin isminin yapılacak anketle belirleneceğini duyurmasıyla ilgili olarak "Bu isim tuzağına düşmeyin" ifadesini kullandı. Gazetenin birinci sayfasından verilen haberde "14 yıldır hiçbir büyük projeye Ulu Önder Atatürk’ün adını vermeyen iktidar, Avrasya Tüneli’ne de vermeyecek. Amaçları 'halk oylaması' bahanesiyle kendi bulacakları ismi dayatmak" dendi.

Sözcü gazetesinin bugünkü (7 Aralık 2016) nüshasında 'Bakanlığın bu isim tuzağına düşmeyin' başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

İstanbul Boğazı'nın altına inşa edilen, hem tekerlekli araçların hem de metronun geçişine olanak sağlayan ‘Tüp Geçiş Projesi' 20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak. ‘Avrasya Tüneli' olarak bilinen projeye verilecek isim için Ulaştırma Bakanlığı resmi internet sitesinde anket başlatıldı.

Abdülhamid istiyorlar

Sosyal medya kullanıcıları, Ekşisözlük, Facebook ve Twitter üzerinden örgütlendi. Tünelin ismi için kimi Atatürk'ü, kimi İsmet İnönü'yü, kimi Alparslan Türkeş'i öneriyor. Bazı kullanıcılar da tünelin adının Boğaz'a ilk tüp geçiş projesini çizdiren Osmanlı padişahı Abdülhamid Han olması gerektiğini savunuyor. Tarihi kişilikleri birbiriyle yarıştırmaya kadar varan anketin tek bir merkezden yönlendirildiği anlaşılıyor.

Anket şeffaf yapılmalı

İddiaya göre Ulaştırma Bakanlığı'nın başlattığı isim yarışmasında amaç başka. Bakanlık, 14 yıldır hiçbir projeye ismi verilmeyen Atatürk'ün adını en çok oyu alsa bile bu projeye de vermeye niyetli değil. Çünkü kimin ne oy verdiği belli olmayacağından, kendi istedikleri bir ismi halk seçmiş gibi gösterip Avrasya Tüneli'ne verecekler. Bu yüzden Atatürkçüleri de planlarına alet ediyorlar. Eğer bakanlığın niyeti demokratik şekilde isim belirlemekse, anket şeffaf yapılsın…

'Atatürk' ismi büyük farkla birinci sırada

Avrasya Tüneli'nin isminin ne olacağı merakla beklenirken, binlerce kişinin tünele ‘Mustafa Kemal Atatürk' adının verilmesini istiyor.

Mustafa Kemal Atatürk ismi yüzde 61.5 oyla birinci, Abdülhamid Han'ın adı yüzde 14.9'la ikinci sırada yer alıyor. 'Avrasya kalsın' diyenlerin oranı ise yüzde 11.6. Oylamalar düne kadar görülüyordu. Ancak bakanlık 20 Aralık'a kadar ismin açıklanmayacağını açıkladı.

Bakanlığın anketinde isim seçenekleri yok

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın ön ayak olduğu Avrasya Tüneli isim anketi www.udhb.gov.tr sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Ankette isim seçenekleri bulunmuyor.

Ankete katılanlar istedikleri ismi kutucuğa yazıp ‘Gönder' butonuna tıklıyor. Ulaştırma Bakanlığı anket hakkında şu bilgiyi verdi: “1 Aralık'ta başlayan anket, 10 Aralık'ta 23.59 itibarıyla son bulacak. En çok önerilen isim 20 Aralık'ta tünelin açılış töreninde kamuoyuna açıklanacak. O güne kadar hangi isimlerin önerildiği, kaç ismin yarıştığı gibi bilgiler kamuoyuyla paylaşılmayacak. İsteyen istediği ismi önerebilir.”

Bugüne kadar hiçbir büyük projeye Atatürk'ün adını vermediler

– GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nin adı Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. (2016)

– İstanbul Başakşehir Spor Kulübü, Fatih Terim Stadı oldu. (2014)

– Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu (2010)

– İzmit Körfezi Osmangazi Köprüsü (2016)

– Yavuz Sultan Selim Köprüsü (2016)

– Kaptan Ahmet Erdoğan İmam Hatip Lisesi ( 2016)

– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (2006)

– Abdullah Gül Üniversitesi (2010 )

– Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi (2010)

– 15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı (2016 yılında adı değişti)

– Emine Erdoğan Siirt Kız Öğrenci Yurdu (2015)

– Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu (Mart 2016 Davutoğlu açtı)