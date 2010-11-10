Sözcü Atatürk'ü konuşturdu

T24- Sözcü gazetesi, Atatürk'ün ölümünün 72. yıldönümünde "Atam Yaşasaydı" başlığı altında Atatürk'ü ve siyasi liderleri konuşturdu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a "Açılımla milleti bölme" dedirtilen Atatürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "İktidara gelin" çağrısında bulunuyor.





Sözcü gazetesinde yayımlanan diyaloglar şöyle:













Atatürk: Herkesin Cumhurbaşkanı ol... Taraf tutma. İlkokulda tabii ki türban olmaz, lisede de olmayacak di mi Abdullah!

Abdullah Gül: Haklısınız Paşam, merak etmeyin









Atatürk: Bak Tayyip! "Yüzde 58 aldım" diye böbürlenme. Yüzde 42'ye saygı duy. Açılımla milleti bölme... Emekliyi, memuru, işçiyi, çiftçiyi, esnafı ezdirme...

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: Haklısınız Paşam, merak etmeyin











Atatürk: Adaş nasılsın. Kurduğum partide artık kavga etmeyin. Birleşin. İktidara gelin. Öyle türbanmış, afmış bırakın bunları. Altı oku özümsetin...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Haklısınız Paşam, merak etmeyin



















Atatürk: Işık Paşa, şehit kanıyla kurduğum bu ülkeye sahip çıkın. Rejimi koruyun. Ülkeyi böldürmeyin. Orduyu parçalamayın, suça karışmayın...

Genel Kurmay Başkanı Işık Koşaner: Emredersiniz komutanım, merak etmeyin