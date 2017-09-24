Sözcü: Atatürk 94 yıl önce bu tabloyu görmüştü

Sözcü, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yarın (25 Eylül 2017) yapılması beklenen "bağımsızlık referandumu" öncesi "Atatürk 94 yıl önce bu tabloyu görmüştü" manşetiyle çıktı.

IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin "Sonunda ölüm de olsa hazırız" ifadesiyle ilgili olarak "Barzani şaşırma, sabrımızı taşırma" denen gazetenin haberinde, şu ifadeler yer aldı:

"Her yerden silinmek istenen Atatürk'ün ne kadar ileri görüşlü bir lider olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) Barzani'nin sözde referandumuna karşı aldığı kararlarda, "Türkiye uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını saklı tutar" deniliyordu.

O antlaşmalar, Atatürk döneminde imzalanan Lozan (1923) ve Ankara (1926) antlaşmaları. Bunlarda, "Irak sınırı kesin ve bozulamazdır" deniliyor. Aksi durumda, Türkiye'ye bölgeye müdahale hakkı veriyor. (...)"