T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sözcü: Atatürk 94 yıl önce bu tabloyu görmüştü

"Her yerden silinmek istenen Atatürk'ün ne kadar ileri görüşlü bir lider olduğu bir kez daha ortaya çıktı"

24 Eylül 2017 12:31

Sözcü, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yarın (25 Eylül 2017) yapılması beklenen "bağımsızlık referandumu" öncesi  "Atatürk 94 yıl önce bu tabloyu görmüştü" manşetiyle çıktı. 

IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin "Sonunda ölüm de olsa hazırız" ifadesiyle ilgili olarak "Barzani şaşırma, sabrımızı taşırma" denen gazetenin haberinde, şu ifadeler yer aldı:

"Her yerden silinmek istenen Atatürk'ün ne kadar ileri görüşlü bir lider olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) Barzani'nin sözde referandumuna karşı aldığı kararlarda, "Türkiye uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını saklı tutar" deniliyordu.

O antlaşmalar, Atatürk döneminde imzalanan Lozan (1923) ve Ankara (1926)  antlaşmaları. Bunlarda, "Irak sınırı kesin ve bozulamazdır" deniliyor. Aksi durumda, Türkiye'ye bölgeye müdahale hakkı veriyor. (...)"

ETİKETLER

Sözcü GazetesiMustafa Kemal AtatürkIKBY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24