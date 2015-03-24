Sözcü, Arınç'a kelepçe taktı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç arasındaki sert tartışma bugün gazetelerin manşetlerini belirledi.

Arınç kendisini "paralelcilikle" suçlayan ve istifaya davet eden Gökçek'e Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası sert sözlerle yanıt verdi. Melih Gökçek'e 'haysiyetsiz' diyen Arınç, Ankara'yı parsel parsel paralel yapıya sattın" dedi. Türkiye gündemine damga vuran bu sözleri "Tayyip için ağlayan Bülent Arınç'ı bile paralelci ilan ettiler" başlığıyla manşetine taşıyan Sözcü gazetesi, Arınç'a "istemeyiz ama inşallah sonu böyle olmaz" diyerek fotoşop görselli kelepçe taktı.

Sözcü'nün bugünkü (24 Mart 2015) manşeti şöyle: