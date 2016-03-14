Sözcü: Ankara'daki bombacı PKK üyesi Seher Çağla Demir

Ankara’da 37 kişinin ölümü 125 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı gerçekleştiren kişinin ilk bulgulara göre, kadın bombacı, Balıkesir Üniversitesi öğrencisi, Seher Çağla Demir olduğu öne sürüldü. Seher Çağla Demir’in PKK üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmaktan yargılandığı da iddia edildi.

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu hurdaya dönen BMV marka bomba yüklü araçtan elde edilen ceset parçaları ve parmak izinden, Seher Çağla Demir’in kimliğine ulaşıldı.

Kesine yakın

Emniyet yetkililerinin olaya el koyan Ankara Cumhuriyet Savcılığına ilettiği ilk bulgulara göre, bomba yüklü aracı kullanan ve olay yerinde ölen saldırganın, ”büyük bir ihtimalle” Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Seher Çağla Demir olduğu ortaya çıktı.

Olay yerinde yapılan incelemede Demir’in ismine ulaşılırken bir Emniyet yetkilisi ”Ön bulgular, saldırganın kimliğinin Seher Çağla Demir olduğunu gösteriyor. Bu bilgi kesine yakın, ancak inceleme devam ediyor” dedi.

Örgüt davasından yargılanıyor

Balıkesir Üniversitesi öğrencisi olan Demir, 4 kadın arkadaşı ile birlikte Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, PKK üyeliği ve propogandası suçundan da yargılanıyor. Demir ile birlikte Hamide Saklı, Kader Saklı, Süreyya Saklı isimli üç kardeş ve Yeşim Akyürekli adlı üniversite öğrencisinin son duruşması Aralık 2015′de yapılmış ve dava karar için ertelenmişti.