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Sözcü: Ankara saldırısının yapıldığı yerdeki güvenlik önlemleri çözüm süreci kapsamında esnetilmişti

"Bölgede yeni bir güvenlik konseptine geçilmesi öngörüldü"

22 Şubat 2016 11:16

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Ankara saldırısının gerçekleştiği askeri servis araçlarının geçiş güzergâhında güvenlik önlemleri çözüm süreci kapsamında esnetildiğini ileri sürdü.

Öztürk, önceden askerlerin kendilerinin önlem aldığını, ancak sonra emniyete devredildiğini ve önlemlerin önce gevşetildiğini, sonradan kalktığını iddia etti.

TBMM, Başbakanlık, bakanlıklar, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkların bulunduğu bölgeye “kalpgah” adının verildiğini belirten Öztürk, çözüm süreci döneminde, Güneydoğu’da PKK'ya karşı mücadele edilmemesi ve güvenlik birimlerine dönük eylem yapmamasının, önlemlerin büyük ölçüde esnetilmesine neden olduğunu belirten bir yetkilinin şunları söylediğini aktardı:

“Daha önce terör olayları arttığında, askeri birliklerde, servislere iniş-binişlerde, toplanma yerlerinde sıkı önlemler alınıyordu. Şimdi Güneydoğu’da operasyonlar sürmesine rağmen, Kalpgah’ta bile gerekli önlemlerin alınmadığı ortaya çıktı. 28 kişinin ölmesi de bunun sonucudur.”

Türkiye’nin kalbi olan bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı Başbakan Davutoğlu’nun başkanlığında yapılan güvenlik toplantısında da gündeme getirildi. Bölgede yeni bir güvenlik konseptine geçilmesi öngörüldü. Genelkurmay, Emniyet, Jandarma, MİT ortak çalışma yapacak ve önlem paketi belirlenecek.

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