Sözcü: AKP'li Kocaeli Belediyesi darbeden üç ay önce FETÖ'cü iş adamına kıyak yaptı

Sözcü gazetesi, Kocaeli Belediyesi'nin Himmet operasyonunda tutuklanan Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Halit Dumankaya'ya 'rant yardımı' yaptığı öne sürdü. Haberde "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arazinin imarını değiştirerek 6 kat olan yüksekliği 12 kata çıkardı ve şirkete büyük bir ‘kolaylık' sağladı. Tepki çeken değişiklik 14 Nisan 2016 günü gerçekleştirilen Belediye Meclis oturumunda ele alındı. CHP'li Meclis Üyesi Engin Taşdemir, plan değişikliğine karşı çıktı ve projeyi yapacak şirketin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğunu söyleyerek itiraz etti. Ancak bir sonuç alınamadı ve plan değiştirildi" ifadeleri yer aldı.

Özlem Güvemli'nin imzasıyla yayımlanan (29 Eylül 2016) haber şöyle:

Kocaeli Çayırova'da Dumankaya Şirketi'nin 150 dönümlük arazide yapacağı inşaat için nisan ayında imar değişikliği yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arazinin imarını değiştirerek 6 kat olan yüksekliği 12 kata çıkardı ve şirkete büyük bir ‘kolaylık' sağladı. Tepki çeken değişiklik 14 Nisan 2016 günü gerçekleştirilen Belediye Meclis oturumunda ele alındı. CHP'li Meclis Üyesi Engin Taşdemir, plan değişikliğine karşı çıktı ve projeyi yapacak şirketin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğunu söyleyerek itiraz etti. Ancak bir sonuç alınamadı ve plan değiştirildi. Plan değiştikten birkaç gün sonra 22 Nisan'da Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Halit Dumankaya, paralel devlet yapılanmasına “himmet” adı altında finansal destek sağladığı gerekçesiyle tutuklandı.

Bimer'e şikayet

Engin Taşdemir de planın iptali için idare mahkemesine başvurdu. Ardından Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) de şikayette bulunan Taşdemir, AKP'li büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarını uyardığını ve dikkate alınmadığını belirterek konunun incelenmesini istedi. BİMER şikayeti işleme koyarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi Başkanlığı'ndan ve Adalet Bakanlığı'ndan bilgi istedi. Bunun üzerine Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Taşdemir'e hakaret, iftira ve aleyhine suç uydurma gerekçeleri ile 10 bin liralık tazminat davası açtı. Dilekçesinde “Müvekkilim ülkemizde ve ilimizde bu terör örgütüne karşı en büyük mücadeleyi vermektedir. Davalının beyanları mücadeleye zarar vermektedir” denildi.

"Uyarılarımda haklı çıktım"

CHP'li Taşdemir şunları kaydetti: “Darbe girişimi olmadan AKP'lileri adı FETÖ ile anılan bu şirkete karşı uyardım. Darbeden önce şirket yöneticisi tutuklandı, darbeden sonra da Dumankaya, FETÖ'ye finansal destek sağladığı gerekçesiyle TMSF'ye devredildi. Uyarılarımda haklı çıktım.”