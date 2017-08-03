Sözcü 'adalete dilekçe' yazdı

İki çalışanı 'FETÖ' suçlamasıyla tutuklu bulunan Sözcü gazetesi "Adalete dilekçemizdir" manşetiyle çıktı. Gazete haberinde, "Bugüne kadar verdiğimiz dilekçelerden sonuç alamadık. Bu yüzden aşağıdaki dilekçeyi adalete ve millete bir kez daha sunuyoruz" dendi.

Gazetenin haberinde "Kripto FETÖ'cülerin iftiralarıyla 19 Mayıs'ta operasyon yapıldı. 2 çalışanımız tutuklandı. Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkında da ifadeye yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon tarihinden bu yana büyük bir hukuk mücadelesi veriyoruz" dendi.

Haberde, "Hakkımızdaki suçlamaları tek tek delilleriyle çürüttük. Hukuk dışı hiçbir işimizin olmadığını, sadece gazetecilik yaptığımızı ispatladık. Ancak bugüne kadar verdiğimiz dilekçelerden sonuç alamadık. Bu yüzden yandaki dilekçeyi adalete ve millete bir kez daha sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sözcü'nün ve tüm gazetelerin ilk sayfalarına ulaşmak için tıklayın