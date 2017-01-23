Sözcü: ABD rahatsız, El Bab'da verdiğimiz hedefleri bile vurmuyorlar

Sözcü gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nın en kritik aşaması olan El Bab operasyonu kapsamında ABD'nin Türkiye'ye destek vermediğini belirterek " El Bab'da verdiğimiz hedefleri bile vurmuyorlar" manşetiyle çıktı.

Sözcü'de yer alan haber şöyle:

Türk askerinin sınırın 20 kilometre derinliğinin ötesine geçmesini istemeyen ABD'nin, istihbarat desteğinde de bulunmadığı bildirildi.

"Rakka'ya gidiş tarihi uzar"

Fırat Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 52 askerimiz şehit edildi. Operasyonun başlangıcından bu yana 227 meskûn mahalde kontrol sağlandı, çoğu tuzaklanmış 3 bin 44 el yapımı patlayıcı, 43 mayın etkisiz hale getirildi.

Türk siyasetçilerin, El Bab'dan sonra Rakka'ya, Menbiç'e gidileceğini açıklaması, YPG ile ilgili açıklamaların ABD'yi rahatsız ettiğini belirten Suriye'de görevli bir Türk yetkili, “Bu tür açıklamaların yerine devlet aklıyla hareket edilmeli. Popülist yaklaşımlar devlet aklıyla uyuşmaz. ABD bizi El Bab'da yalnız bırakıp orada uzun süre kalmamızı sağlamak istiyor. El Bab'da uzun süre kalınca, Rakka'ya gidiş tarihi de uzar” dedi.

Rusya istihbaratı paylaşıyor

Türk askerinin, El Bab'da vurulması gereken hedefleri belirlediğini, koalisyon hava güçleri tarafından vurulması için ilgili birimlere rapor verildiğini belirten bir yetkili yaşananları şöyle anlattı: “Verdiğimiz hedefler konusunda ABD işi ağırdan alıyor. Niçin vurmadıkları sorulduğunda değişik gerekçeler öne sürüyorlar. Yani TSK'yı orada iyice yalnızlaştırmak ve El Bab'da uzun süre kalmamızı sağlamlak için hiçbir destek vermiyorlar. Geçen hafta içinde El Bab'a yönelik 4 hava taarruzu bilgisini de büyük bir coşkuyla duyurdular. Oysa aynı gün Rakka'ya 20 hava taarruzunda bulunmuşlardı. El Bab'a hava harekatını bir lütufmuş gibi sundular.”

ABD'nin IŞİD hedeflerini vurmadığı gibi, örgütle ilgili elde ettiği istihbaratları Türk askerinden gizlediğini de söyleyen yetkili, “Yani istihbarat akışı yok. Oysa Türkiye elde ettiği her bilgiyi koalisyona aktarıyor. İstihbarat yönünden de yalnız bırakılıyoruz. Rusya ile istihbarat paylaşımı, bilgi akışı ABD'den daha fazla” diyerek tepkisini dile getirdi.

Sınırımazda devlet kuruluyor bunu Türkiye'den saklıyorlar

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırında, Suriye Federasyonu kurulması için toplantılar yapıldığı ancak ülkemizin bu konudaki çalışmalara çağrılmadığı ortaya çıktı… “Kuzey Suriye Federasyonu” anayasası çalışmaları ABD, Rusya, Suriye ve İran tarafından yürütülüyor. Güney sınırımızda devlet kurma ve buna göre anayasa çalışmalarının yapılmasına rağmen Türkiye'ye bilgi verilmemesini bir yetkili SÖZCÜ'ye şöyle değerlendirdi: “ABD tarafından bahse konu taslak anayasa üzerinde yapılan çalışmalar Haziran 2016 tarihinde neticelendirilerek İran, Suriye ve Rusya Federasyonu ile Ağustos 2016 tarihinde paylaşıldı. Anayasa hazırlıklarında; herkes tarafından kabul edilen beynelmilel kavramlar kamuoyu ile paylaşıldığı halde yönetim ve yetkiler konusundaki çalışmalar gizli tutuluyor. Suriye dışında Rusya, ABD ve İran tarafından söz konusu haberler yalanlanmadı. Türkiye'ye ise bu konuda hiç bilgi verilmiyor.”