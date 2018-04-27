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Sözcü: 8 Temmuz'a dikkat, ikinci turu unutmayın, planınızı ona göre yapın

"İptal oranı sadece yüzde 10'da kaldı"

27 Nisan 2018 12:12

Erken seçim açıklaması tatilcilerin planlarını değiştirdi. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin 24 Haziran'a alındığının açıklanmasıyla birlikte peş peşe rezervasyon iptalleri geldi. Sözcü gazetesinde Ali Ekber Ertürk imzasıyla yayımlanan haberde "Unutulan bir nokta var" denilerek, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalabilir. Türkiye 8 Temmuz günü yeniden sandık başına gidebilir" uyarısı yapıldı.

Sözcü'de yer alan haber aynen şöyle:

Erken seçim kararı ile birlikte 24 Haziran'daki iptaller önceki gün itibarıyla yüzde 75'e ulaştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması ihtimalini gözönünde bulundurup, 8 Temmuz haftası için yapılan tatil planlarını da ertelemek gerekiyor. Ancak turizm şirketleri 8 Temmuz için yapılan rezervasyonlarda iptal oranının sadece yüzde 10'da kaldığını söyledi. Turizmciler iptallerle ilgili şöyle dedi: “Birkaç gün içinde 24 Haziran tarihine yapılan rezervasyonların tamamına yakınının iptal edilmesini bekliyoruz. 8 Temmuz'daki iptallerde normal günlerden bir fark yok. İptal oranı sadece yüzde 10'da kaldı. Tatilciler ikinci turu unutuyor olabilir.”

"Tatilini kısaltan da var"

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, “Seçimden dolayı gerçekleştirilen rezervasyon iptallerinin ücretini ödüyoruz” dedi. Polatoğlu, rezervasyon iptalleriyle ilgili snet bir rakamın verilemeyeceğini belirtti. Cem Polatoğlu, “Ayrıca seçim tarihine göre tatilini bir gün kısaltıp dönüş yapmak isteyenler de oluyor. Örneğin 7 gece yerine 6 gece konaklayıp dönmek isteyenler oluyor. Bu talepleri de yerine getirmeye çalışıyoruz. Bazı vatandaşlar da tatil programını temmuz ya da ağustos gibi dönemlere kaydırmak istiyor” ifadelerini kullandı.

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